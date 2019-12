Za sérii sexuálních útoků dostal násilník v Londýně 33 doživotních trestů

7:07 , aktualizováno 7:07

Soud v Londýně poslal na 33 doživotních trestů do vězení muže, který letos na jaře během dvou týdnů spáchal sérii sexuálních útoků na desítku obětí ve věku od 11 do 71 let. „Jste posedlý sebou samým,“ řekl mu soudce.