Muž si spletl nouzový východ s toaletou. Let nabral zpoždění sedm hodin

Letadlo čekalo na odlet na manchesterském letišti, když vypukl poplach. Kvůli incidentu muselo podle společnosti Pakistan International Airlines (PIA) z letadla vystoupit všech čtyřicet ostatních pasažérů.

Kvůli bezpečnostním pravidlům museli všichni cestující poté dlouhé hodiny čekat na konečné odbavení dalšího letu. Poté, co se spustí bezpečnostní skluzavka, musí letadlo prohlédnout odborníci a skluzavku nahradit novou. Posádka tak kvůli omezeným možnostem evakuace nemohla dopravit cestující do cílové destinace. Ti museli čekat do sobotních pěti hodin ráno na další let.

Mluvčí pákistánských aerolinek řekl CNN, že pasažér dveře otevřel v domnění, že se jedná o toaletu. Všichni cestující byli podle mluvčího celou dobu v bezpečí. „Všichni dostali večeři a zajistili jsme jim dopravu do hotelu a ubytování,“ dodal. Letiště v Manchesteru odmítlo incident z páteční noci komentovat.

Tento případ není ovšem ani zdaleka ojedinělý. V květnu se stal podobný incident v Číně. Bezpečnostní služba zadržela postaršího cestujícího kvůli ohrožení bezpečnosti na palubě letadla poté, co se pokusil otevřít nouzové dveře v podobné situaci. Letadlo naštěstí také stálo na zemi a na odlet teprve čekalo.



Další cestující se pak pokusil předběhnout frontu, která se utvořila u východu z letadla po přistání tím, že otevřel nouzové dveře poblíž svého sedadla. Tento pětašedesátiletý muž letěl z čínského Jinanu do města Putuo u Šanghaje. Jeho pokus o předbíhání skončil, když si všiml, že z východu nevedou žádné schody dolů. Krátce na to byl zadržen letištní ochrankou.