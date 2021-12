Koronavirus napadá tukovou tkáň, poflakuje se v ní a množí, varují vědci

Studie zveřejněná na serveru Biorxiv ještě musí projít takzvanou peer review kontrolou. Ovšem pokud se její výsledky potvrdí, mohla by vysvětlit, proč jsou obézní lidé zranitelnější vůči nákaze koronavirem a následnému těžkému průběhu nemoci. A třeba také to, proč končí ve vážném stavu i mladí lidé bez přidružených chorob.

Autoři výzkumu provedli experiment, kdy na tuku odebraném pacientům při liposukci zjišťovali, jak budou jednotlivé buňky reagovat na nákazu koronavirem. Odpovědí imunitního systému na vetřelce bývá zánět a ten také vědci sledovali.

Ukázalo se, že tukové buňky mohou být infikovány, ale na nákazu reagovaly jen málo. Buňky imunitní soustavy zvané makrofágy přítomné v tuku se naproti tomu bránily výrazně více. K zánětlivé reakci navíc přispěly i další buňky nazývané preadipocyty, které přitom vůbec nebyly nakažené.

„Hlavní zprávou tady je, že virus může opravdu napadnout přímo tukové buňky. A co se stane v tuku, nezůstává v tuku. Dopadá to i na sousední tkáně,“ říká pro list The New York Times americký vědec Philipp Scherer, který zabývá studiem tukových buněk a na zmíněné studii se nepodílel.

Vedoucí studie Tracey McLaughlinová pak podotýká, že záleží především na tuku na břiše, který obklopuje důležité tělesné orgány. „Čím více tukové hmoty, obzvlášť té útrobní, tím horší bude vaše zánětlivá reakce,“ varuje. Její tým porovnal své poznatky s tukovými tkáněmi, které získali od evropských pacientů z Evropy zesnulých na covid.

A v tuku kolem jejich orgánů vědci skutečně objevili koronavirus. Stejně jako v případě HIV nebo viru chřipky tak tuk v lidském těle může posloužit jako úschovna i pro tento virus. „Když jste opravdu obézní, tuk je největší orgán ve vašem těle,“ říká profesor kardiologie na Univerzitě Johnse Hopkinse David Kass.

Obézní člověk si na těle nosí desítky kilogramů tuku, ve kterém se virus může „poflakovat“, množit se a následně přinutit imunitní systém odpovědět způsobem, který bude pro tělo horší než samotná nákaza.

Vědecký tým stojící za novou studií navíc míní, že tuk může přispívat i k „dlouhému covidu“, tedy vleklým zdravotním potížím, kterými lidé trpí i poté, co nákaza koronavirem odezněla. Odborníci by se tak podle něj měli zaměřit na vývoj léků, které při boji s covidem zacílí přímo na tělesný tuk. Stejně tak by se váha dotyčného měla brát v potaz i při očkování.