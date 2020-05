Francouzský lékař v 98 letech stále pracuje, poskytuje konzultace online

„Sami by to nezvládli,“ řekl lékař stanici BBC. V domově důchodců, do kterého dochází, se koronavirus ještě neobjevil. Pokud by se tak stalo, byla by to podle Chenaye katastrofa a zemřít by mohla až třetina klientů.



Chenay se narodil v roce 1921, tedy po pandemii španělské chřipky. Za druhé druhé světové války jako lékař bojoval s epidemií tyfu. Proti tomuto onemocnění byli podle něj zdravotníci dobře chráněni a nakazilo se jen málo z nich. Zásluhu na tom mělo i to, že se dobře dařilo izolovat pacienty. „Měli jsme masky, někdy i plynové,“ vzpomíná lékař.

Na pandemii koronaviru mu jako nejhorší přijde pocit bezmoci. „Nemáme lék na nemoc, která se tak rychle šíří. A nemáme ani možnost izolovat pacienty nebo hned rozeznat, kdo je nemocný a kdo ne,“ uvedl Chenay pro stanici Al-Džazíra .

Než byl nucen přerušit práci v ordinaci, setkal se Chenay s několika pacienty, kteří s největší pravděpodobností byli pozitivní. „Neměl jsem žádnou ochranu, a tak jsem musel brzy zavřít. Nemohl bych nikoho léčit, protože by se z mé ordinace stala množírna virů a centrum infekce,“ popisuje veterán se sedmdesátiletou praxí, který dokonce překonal svého syna, rovněž lékaře. Ten do penze odešel v 67 letech.

Chanay podle svých slov nepřestal ordinovat kvůli nedostatku praktických lékařů. Ti nejvíce chybí v zemědělských oblastech a také v chudinských čtvrtích na kraji Paříže.



Brzy po zrušení ordinačních hodin musel Chenay sám jít do karantény, protože se u něj objevily některé symptomy onemocnění covid-19. Naštěstí se jeho testy ukázaly jako negativní. Chanay poté neváhal a začal poskytovat konzultace přes telefon a po internetu, stejně jako docházet do domova seniorů.

„Je mi skoro 99 let, takže bych měl své aktivity omezit z mnoha důvodů. Pracuji pomaleji než kdysi a musím na sebe být opatrný,“ svěřil se. Praxi se však ukončit nechystá.



