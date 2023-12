V Kanadě chytali klokana na útěku, ten dal policistovi pěstí do obličeje

Samice klokana utekla ve čtvrtek pozdě večer během odpočinkové zastávky v zoologické zahradě v Oshawě v provincii Ontario, řekl stanici CBC hlavní ošetřovatel v zařízení Cameron Preyde.

V pátek se na sociálních sítích objevila videa, na nichž vačnatec narozený v zajetí běhá po ulicích v Oshawě, městě u jezera Ontario asi 60 kilometrů východně od Toronta.

Hlídkující policisté klokana spatřili v pondělí nad ránem, sdělil stanici CBC štábní seržant Chris Boileau s tím, že s klokanem navázali kontakt a podle instrukcí ho chytili za ocas. Během odchytu však klokan udeřil jednoho z policistů do obličeje.

„Je to něco, co si on i jeho kolegové z policejní jednotky budou pamatovat po zbytek kariéry,“ dodal Boileau.

Zvíře bylo na cestě do zoologické zahrady v Québeku. Po odchytu v Oshawě se mu podle Preydea dostalo ošetření a zůstane zde několik dní odpočívat.