Místo tanků běžný život, ale oslava Kima nechybí. KLDR točí videa na YouTube

Severokorejská propaganda stále zůstává uvězněna ve stylu 70 let. Charakterizují ji masivní přehlídky, bombastické projevy vděčnosti Kimově rodině, zdůrazňování kultu osobnosti či entuziastické zprávy vytištěné na recyklovaném papíru o nejnovějších úspěších severokorejského zemědělství a průmyslu.



Nyní se propaganda snaží zlepšit obraz země pomocí sociálních médií. Na YouTube se objevil severokorejský kanál nazvaný Ozvěna pravdy (Původně Ozvěna KLDR), který zveřejňuje „autentický“, „běžný“ život v KLDR. Ve videích anglicky mluvící severokorejská „youtuberka“ Un A provádí diváky po restauracích, obchodech, zábavních parcích, sportovních centrech či studentských kampusech v hlavním městě Pchjongjangu.

KLDR využívá kanál k boji s „falešnými zprávami“. V jednom z nedávných videí se Un A vydala prozkoumat pravdivost zpráv o nákupní panice kvůli koronavirové krizi. Youtuberka ukazuje obchody plné zboží a varuje před falešnými zprávami „jako poslední věcí, kterou potřebuje v takové těžké bitvě s covidem-19“.



Severokorejská „youtuberka“ Un A navštívila severokorejské obchody, aby prověřila zprávy o panickém nakupování kvůli obavám z koronaviru:

Podle listu The New York Times je jasné, že realita prezentovaná ve videích se značně liší od běžného života většiny Severokorejců, kteří se potýkají s nedostatkem potravin. Zároveň ale příspěvky youtuberky nabízejí jedinečný pohled do života severokorejských elit, kteří si užívají výdobytků westernizace a modernizace Pchjongjangu. Podle uprchlíků z KLDR ale některé reálie ukazované ve videích jsou jednoduše falešné.

Samotná Un A je zřejmě dcerou vysoce postaveného činitele režimu. Její videa mají statisíce zhlédnutí. Podobný úspěch slaví i další severokorejský YouTubový kanál, nazvaný „Nová KLDR“, zaměřený na korejské publikum.

Čísla zhlédnutí u videí pro mezinárodní a korejské publikum jsou ovšem zanedbatelná ve srovnání s těmi na čínských sociálních sítích. Nová KLDR má 12 tisíc odběratelů na YouTube, na čínské sociální síti Weibo má ale 533 tisíc sledujících a čínské platformě pro sdílení videí Bilibili 65 tisíc sledujících. Popularitu si zvláště získala sedmiletá školačka Ri Su Jin, jejíž příprava na nový školní rok na Weibu měla přes 370 tisíc zhlédnutí, uvádí server zaměřující se na KLDR 38 North.

Severní Korea využívá čínských sociálních platforem též k tomu, aby zveřejňovala zpravodajské články, které líčí v nejhorším možném světle USA a další „nepřátelské“ státy. Články například pojednávají o rasových nepokojích v USA, dětské pornografii v Jižní Koreji nebo o přehlížených dětech v Japonsku.



Nový kurz

Oslava režimu je ve videích méně explicitní než je tomu v tradičních propagačních materiálech severokorejských mediálních institucí. Je však stále přítomná. Un A například navštěvuje místa narození vůdců režimu a Ri Su Jin vychvaluje „našeho milovaného vůdce“ Kim Čong-una za postavení nemocnice, kde podstoupila zdravotní prohlídku, podotýká Korea Times.

Podle 38 North jsou propagační kanály pro zahraniční publikum řízeny z ruských a německých serverů, přičemž týmy, které na ně dohlíží, jsou pravděpodobně z Číny. V přísně kontrolovaném mediálním prostředí KLDR lze však pochybovat, že by finální slovo nemělo severokorejské oddělení propagandy a agitace.

Nový kurz severokorejské propagandy dokládá vymazání oslavných videí starého střihu, jež byly věnované zakladateli KLDR a dědečkovi Kim Čong-una, Kim Ir-senovi, z YouTubového účtu Echo pravdy. Dříve by takový krok byl nemyslitelný, souzní však s údajnou snahou Kim Čong-una modernizovat zemi a alespoň trochu ji přiblížit Západu, kde studoval.

„Je to součást politického projektu Kim Čong-una, jehož cílem je přinést vytříbený styl vnějšího světa, zejména západoevropského, kde studoval, zpět do Severní Koreje. Nejenže se chce projevit jako sofistikovaný vůdce nové generace, ale také demonstrovat, že KLDR lze považován za pokrokovou zemi na rozdíl od minulé éry, která se zasmušile zaměřovala na komunistickou ideologii,“ řekl The Korea Times vědecký pracovník z Asan Institute for Policy Studies Go Myong-hyun.



Severokorejský vůdce se sám snaží jít příkladem. Novoroční projev pronesl v západním obleku namísto klasického oděvu komunistických vůdců. Za jeho vlády se ve státní televizi objevila dívčí skupina, která v minisukních hrála na elektrické kytary písně ze série boxerských filmů Rocky.

Subtilní propaganda přítomná v novém typu obsahu produkovaném severokorejskými kanály staví jihokorejské úřady před nelehkou volbu. Jihokorejské zákony zakazují šíření materiálů, které vychvalují Kimův režim a zdůrazňují nadřazenost KLDR nad Jižní Koreou. Není však jisté zda videa do této definice spadají. Někteří experti oslovení serverem Korea Times podotýkají, že videa i přes svou umělost nabízí ojedinělý materiál pro studium KLDR.