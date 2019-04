Kim dorazil do Ruska, ve Vladivostoku museli přestavět vjezd do nádraží

6:05 , aktualizováno 6:05

Severokorejský vůdce Kim Čong-un dorazil svým obrněným vlakem do Ruska, kde se ve čtvrtek setká s prezidentem Vladimirem Putinem. Diktátorova delegace se podle agentury TASS zastavila v pohraničním městě Chasan, odkud pokračuje dál do Vladivostoku. Tam museli kvůli Kimově limuzíně přestavět vjezd do nádraží.