KLDR potvrdila Kimovu schůzku s Putinem, předpokládá se tento týden

Severokorejská tisková agentura KCNA informovala, že Kim „brzy uskuteční návštěvu Ruska na pozvání prezidenta Putina“. Témata jejich jednání nespecifikovala.

Vůbec první cestu do Ruska podle tamních médií Kim patrně absolvuje svým obrněným vlakem, jímž vyráží na cesty do okolních asijských zemí. Místem jednání má být patrně Vladivostok, kam již minulý týden přijel šéf kanceláře severokorejského vůdce, jenž bývá pověřován organizací Kimových cest do zahraničí.

Summit se uskuteční nedlouho po severokorejském testu nové taktické zbraně, kterým podle pozorovatelů dává režim v Pchjongjangu najevo snahu modernizovat armádu bez ohledu na Kimova jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Ten se snaží severokorejského diktátora přesvědčit k jadernému odzbrojení Korejského poloostrova výměnou za zrušení sankcí. Jejich únorová v pořadí druhá schůzka skončila neúspěchem.