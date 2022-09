Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Londýn (od zpravodaje iDNES.cz) - Nový britský panovník Karel III. má důvěru většiny svých poddaných. Část z nich si však myslí, že by bylo lepší, kdyby abdikoval a přenechal místo svému následníkovi, tedy princi Williamovi. A důvodem není jen to, že mu letos bude 74 let a někteří lékaři se obávají o jeho zdraví.