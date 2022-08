Nabídka jak od Willyho Wonky. Cukrárna hledá ochutnávače, platí pohádkově

Na pozici se za pouhé dva týdny přihlásilo už několik tisíc kandidátů, uvedl výkonný ředitel společnosti Jamal Hejazi. A to nejen od jednotlivců, ale od celých rodin, které nabízejí, že se o povinnosti ochutnávače i o plat podělí.

Požadavky Po svém budoucím zaměstnanci Candy Funhouse požaduje: nadšení pro ochutnávky cukrovinek, kreativní mysl, vůdčí osobnost, zlaté chuťové pohárky, vynikající komunikační schopnosti, plynulou angličtinu a absenci potravinových alergií.

A jak by ne, když hlavními podmínkami pro přijetí jsou vášeň pro sladkosti, neutěšitelné chuťové pohárky a kreativita. Obchod se sladkostmi bude svému zaměstnanci navíc platit nadstandardní zubní péči. Navíc budoucímu hlavnímu ochutnávači nemusí být více než pět let. I když v těchto případech by se o ředitelské povinnosti musel dělit s některým ze svých rodičů.

Podle inzerátu budou povinnosti hlavního ochutnávače obsáhlé. Kromě ochutnávání až tři a půl tisíce druhů sladkostí měsíčně, které má společnost na skladě, povede pravidelná cukrovinková zasedání a bude jednou z tváří Candy Funhouse na platformách Instagram a TikTok.

„Hledáme tedy někoho, kdo je před kamerou jako doma a nebojí se stát malou celebritou,“ upozorňuje firma v náborovém videu.

Právě skrz úspěšné sociální sítě si společnost získává nejvíce zákazníků. Na Instagramu má 340 tisíc sledujících, další tři miliony fanoušků má na Tik-Toku.

Milionový rodinný podnik

V čele společnosti Candy Funhouse, která sídlí u Toronta, stojí čtveřice sourozenců. Jejich rodiče tu vlastnili obchody s koblihami i místní restauraci, ke sladkému tak mají všichni blízko.

„Můj bratr Mo je cukrář a společnost založil v roce 2018. Do party hned přibral naši matku, která byla prvním jeho zaměstnancem,“ řekl Hejazi a dodal, že on a jeho mladší sourozenci se k firmě připojili později. Žádnému z úspěšné čtveřice navíc není ani třicet let.

S rodinou doufali, že se jejich společnost odliší od svých konkurentů, jako jsou světoznámé kamenné i online prodejny sladkostí Mars, Hershey a Amazon, „podivným“ mixem výrobků a silným tlakem na sociální média. Navíc nepožadují minimální hodnotu objednávky. „Prodáme i jen jedno lízátko,“ potvrdil Hejazi.

A risk se vyplatil. Jen v roce 2021 činily tržby podle Hejaziho „necelých 15 milionů dolarů. A to bez legrace!“ řekl. Jak moc byla poptávka ovlivněna pandemií prý ještě uvidí. O profit se navíc nemusí s nikým dělit, rodině zůstává 90% vlastnický podíl.