Modleme se za Putinovu smrt. V Japonsku někdo vyvěšuje voodoo panenky

V Polsku si Putin „zahrál“ paní Zimu, kterou lidé každoročně vynáší pryč za město a stejně jako v dávných dobách se tak s ní loučí. V Japonsku k němu zatím neznámý pachatel tak mírný nebyl. Jeho obličej připevnil na slaměné „voodoo“ panenky a ty pak dvěma dlouhými hřeby přibil na posvátné stromy.

A v tom je ten problém. Policii v prefektuře Čiba nevadí, že někdo figuríně ruského prezidenta jako trest za invazi na Ukrajinu zasadil jednu ránu do srdce a jednu do tváře. Problém není ani přiložený vzkaz: „Vladimir Putin, narozen 7. října 1952. Modleme se za jeho smrt.“ Vadí místo činu.

Do vyšetřování se policisté podle listu The Times pustili poté, co se panenky objevily u šintoistických svatyní u města Macudo a místní obyvatele rozhořčily škody, které po sobě fanoušek magie zanechal. Od poloviny května už umístil nejméně deset postaviček.

Jednu z nich přibil ke kaštanovci, další k dvě stě let starému kafrovníku. V šintoismu je příroda obecně božím dílem a stromy v okolí svatyní jsou obzvlášť opatrované. „Chci, aby se k posvátným stromům přistupovalo s respektem,“ řekl listu The Mainichi jeden z místních obyvatel. „Svatyně nejsou vhodné místo k proklínání lidí,“ podotkl další.

„Umím se vcítit do toho, že už chce někdo ukončit válku. Ale prosím přestaňte tyto věci dělat našim posvátným stromům,“ vzkázal japonské veřejnosti také představitel svatyně Mikazuki. Putinova invaze na Ukrajinu mezi Japonci vyvolala odpor podobně jako na Západě, doplňují média.

Prokleté slaměné panenky wara ningyō mají v Japonsku dlouhou tradici, používaly se už v 6. století. Podle portálu Japan Today musí ten, kdo jinému přeje smrt, panenku ke stromu v areálu svatyně přibít mezi jednou a třetí hodinou ráno – během „ushi no toki mairi“ neboli „hodiny krav“.

Tímto způsobem se mstily třeba ženy, které opustil jejich muž. Pokud chodily každou noc po dobu jednoho týdne k posvátnému stromu a pokaždé do něj přibily mužovu panenku, hříšník měl zemřít v ukrutných bolestech. A podle pravidel voodoo panenek, které jsou známé i z jiných částí světa, ho to mělo bolet přesně v místě, které žena hřebíky „označila“.

Nejméně jednoho „Putina“ poté, co se případu chopila policie, ze stromu sundali a rituálně spálili. O tom, že by panenky měly sílu působit i v zahraničí, nicméně s nadsázkou pochybují i sami Japonci.