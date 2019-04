Ve Fukušimě odstraňují palivo z bloku 3, riskantní operace potrvá dva roky

Podle agentury Kjódó jde o první odstraňování paliva ze skladovacích bazénů z bloků 1 až 3, jejichž jádro se při havárii roztavilo.



Už před několika lety se odstraňovaly palivové tyče ze čtvrté jednotky elektrárny, která však byla v době zemětřesení mimo provoz a její jádro se neroztavilo. I to ovšem byla nebezpečná operace, protože výbuch vodíku při zemětřesení strhl střechu a část zdí a oslabil tak strukturu budovy.



Začátek odstraňování 566 palivových souborů ze skladovacího bazénu v reaktoru číslo tři byl v plánu už na rok 2014, ale několikrát ho odložili mimo jiné kvůli stále vysoké radiaci v místě.

K náročné operaci vznikla speciální 54 metrů vysoká konstrukce s ocelovým rámem a filtrační ventilací, s jejíž pomocí a dálkově ovládaným jeřábem bude palivo během následujících dvou let odstraněno.

Dělníci nakládají palivové jednotky do ochranných kontejnerů pod vodou, aby se zabránilo úniku radiace. Do každého z kontejnerů uloží sedm jednotek, poté ho vyzvednou a naloží na nákladní vůz, který kontejner převeze do bezpečnějšího chladicího bazénu na jiném místě elektrárny.

Palivové jednotky v bazénu reaktoru číslo tři nejsou poškozené, ale bazény nejsou nijak uzavřené, proto je klíčové jednotky přesunout na bezpečnější místo, aby se tak zabránilo katastrofě v případě dalšího silného zemětřesení.

Po skončení prací v reaktoru číslo tři čeká stejná operace další dva reaktory, kde ve skladovacích bazénech čeká dalších zhruba tisíc palivových jednotek. Až poté přijde na řadu skutečná výzva – odstranit roztavené palivo zevnitř reaktorů. Podrobnosti o tom, jak by tato fáze mohla proběhnout, ale zatím nejsou známé. Podle odborníků je ve třech reaktorech více než 800 tun roztaveného paliva.

Zemětřesení o síle devíti stupňů a následná vlna tsunami si v březnu 2011 vyžádaly v Japonsku téměř 19 tisíc obětí a způsobily největší nukleární neštěstí ve světě od havárie v ukrajinském Černobylu v roce 1986.

Přírodní katastrofa vyřadila ve Fukušimě z provozu chladicí systémy elektrárny, jádra tří reaktorů se roztavila a do vzduchu, půdy a do moře se uvolnily radioaktivní částice. Únik radiace ve Fukušimě si vynutil evakuaci zhruba 160 tisíc lidí.