Izrael se připravuje na útok Íránu. Na dva dny ruší výuku ve školách a shromáždění

Mluvčí ozbrojených sil Daniel Hagari řekl, že armáda je v plné pohotovosti a má ve vzduchu desítky bojových letadel. „V posledních dnech jsme posílili jak naše ofenzivní, tak defenzivní síly, a jsme odhodlaní veškerými způsoby ochránit občany Izraele,“ uvedl zase ministr obrany Joav Galant.

Washington v tomto směru slibuje Izraeli podporu a podle deníku The Wall Street Journal Američané přemístili své lodě v regionu tak, aby mohly chránit izraelské i americké jednotky. I dnes přicházela od americké vlády ujištění o podpoře, přičemž jak americký ministr obrany Lloyd Austin, tak Bidenův národněbezpečnostní poradce Jake Sullivan uvedli, že mluvili se svými izraelskými protějšky.

Osadníci zaútočili na palestinské vesnice

Izraelská armáda v sobotu také oznámila, že na okupovaném Západním břehu Jordánu nalezla tělo pohřešovaného izraelského teenagera, který byl podle ní zabit při „teroristickém útoku“. Desítky židovských osadníků v pátek vtrhly do palestinské vesnice Mughajir, kde při hledání 14letého izraelského chlapce, který ráno odešel ze své farmy pást ovce a od té doby byl nezvěstný, zabily jednoho Palestince a 25 dalších zranily.

S oznámením smrti chlapce přišla nová vlna útoků osadníků, média informují o desítkách zraněných.

Podle agentury AP sobota přinesla nejsilnější řádění osadníků od začátku nové války v Pásmu Gazy. Podle svědků napadli několik komunit, kde zapalovali auta a domy. Izraelský deník Yedioth Ahronoth uvedl, že napadli a zranili i fotografa listu, který chtěl násilnosti dokumentovat.

Už v pátek židovští osadníci v oblasti vnikli do palestinské vesnice a zapálili domy a auta, zatímco izraelské složky pátraly po zmizelém chlapci. Při střetech zemřel 26letý Palestinec, podle zpravodajského webu The Times of Israel ale není jasné, zda jej zastřelili osadníci nebo zasahující izraelské jednotky.

Izraelská vláda ve světle zabití chlapce a s ním spojených násilností vyzvala veřejnost, aby nebrala spravedlnost do vlastních rukou a nechala bezpečností složky vystopovat „teroristy“. Radikální palestinské hnutí Hamás zase vydalo prohlášení, v němž vyzvalo Palestince na Západním břehu Jordánu k boji proti tomu, co označilo za „osadnické milice“.