Triumf přeživších. Prošla Osvětimí, 104. narozeniny oslavila se 400 potomky

Ovitzová se po druhé světové válce přestěhovala do Izraele, kde v pobřežním městě Haifa vychovala dvě dcery a dva syny. Spolu s vnoučaty, pravnoučaty a prapravnoučaty má nyní kolem 400 potomků. Ti s ní oslavili v Jeruzalémě její 104. narozeniny.

„Jako dárek si přála, aby s ní šlo jejích 400 dětí, vnoučat, pravnoučat a prapravnoučat ke Zdi nářků. Šli téměř všichni,“ uvedla na Twitteru izraelská ambasáda v Berlíně. Setkání u Zdi ze 7. srpna symbolizovalo především triumf přeživších nad nacisty, dodal německý magazín Der Spiegel.

To celebrate her 104th birthday, #Auschwitz survivor Shoshana Ovitz asked all her descendants come together to #Jerusalem for prayer at the Western Wall.



