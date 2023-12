Izrael chce válčit na jihu Gazy do ledna. Katar hledá mír a bojí se radikalizace

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

V útocích na Gazu, kde ve velmi těžkých podmínkách žije 2,3 milionu Palestinců, pokračoval Izrael i v noci na neděli.

Channel 13 se ve svém zpravodajství odvolává na víkendový telefonický rozhovor mezi izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a americkým prezidentem Joem Bidenem, při němž prý Netanjahu informoval o očekávané době trvání nynější vojenské operace.

Bidenova administrativa podle izraelské televize očekává, že poté boje v Gaze ztratí na intenzitě a rozsahu. Citovaní diplomaté také tvrdí, že Biden nestanovil Izraeli konec roku jako termín, do kdy by válka měla skončit.

Tvrdé boje a apokalyptická situace

Boje v oblasti pokračovaly i v noci na neděli, podle serveru listu The Times of Israel se soustředily právě na Chán Júnis a město Džabálija na severu Gazy. Na jih Pásma Gazy přitom před nejtvrdšími boji utekly statisíce Palestinců.

U Chán Júnisu se Izraelci střetávají s bojovníky radikálního hnutí Hamás i ozbrojené skupiny Palestinský islámský džihád, informuje s odkazem na zdroje v obou organizacích reportér agentury AFP. Organizace pomáhající v Pásmu Gazy varují, že humanitární situace je podle jejich hodnocení apokalyptická.

Izraelské letectvo nad ránem bombardovalo okolí Chán Júnisu a silnici vedoucí z tohoto města k hraničnímu přechodu Rafáh do Egypta. Podle AFP to oznámilo vedení Hamásu, které má nad Pásmem Gazy kontrolu.

V médiích a na sociálních sítích se objevují další fotografie Palestinců vysvlečených do spodního prádla, kteří se vzdávají izraelské armádě. Deník The Times of Israel zveřejnil fotografii z řady stojících mužů ve spodním prádle, která byla podle něj pořízena ráno poblíž města Džabálija.

Jednání o příměří ztěžují útoky

O příměří mezi Izraelem a Hamásem se snaží jednat Katar. Podle tamního emíra Tamima bin Hamad Sáního to ale výrazně ztěžují izraelské útoky. „Naše úsilí, vyvíjené Katarem a našimi partnery, pokračuje. Nevzdáme to,“ řekl na mezinárodním fóru v Dauhá v neděli. Dodal, že nikoliv izraelské útoky, ale vyjednávání zajistilo propuštění rukojmích z Pásma Gazy. Válka v Pásmu Gazy podle Sáního může vést ke vzniku celé generace radikalizovaných lidí na Blízkém východě.

Šéf OSN António Guterres na konferenci v Dauhá shledal, že reakce OSN na dění v Pásmu Gazy byla pomalá, organizaci podle něj paralyzovaly geostrategické neshody. Opožděná reakce na tento konflikt „kompromitovala autoritu a důvěryhodnost Rady bezpečnosti,“ dodal Guterres. Její reputaci pak zhoršilo veto Spojených států při hlasování o rezoluci vyzývající k okamžitému příměří.

Šéf OSN ale slíbil, že ve snahách o urovnání konfliktu neustane. Varoval také, že „situace rychle spěje ke katastrofě s potenciálně nevratnými důsledky pro všechny Palestince a pro mír a bezpečnost v regionu.“

Palestinský premiér Muhammad Ištajja zase prohlásil, že pokud bude Izrael dál porušovat mezinárodní právo a humanitární rezoluce, měl by čelit sankcím.

Jordánský ministr zahraničí Ajmán Safádí řekl, že Izrael provádí systematickou politiku vytlačování Palestinců z Pásma Gazy válkou, při níž zahynuly tisíce civilistů. Izrael podle něj vytvořil mnoho nenávisti, která bude pronásledovat region a definovat budoucí generace.

Válka si dosud v Gaze vyžádala přes 17 700 mrtvých, z nichž kolem 40 procent byly děti. Velká většina zdejších obyvatel musela opustit své domovy.

Předchozí útok palestinského radikálního hnutí Hamás na Izrael připravil o život 1 200 lidí, většinou civilistů. Dalších 240 lidí ozbrojenci vzali jako rukojmí, 137 jich nadále zadržují.

