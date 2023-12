Těžké boje v Pásmu Gazy pokračují, ve školách jsme našli zbraně, tvrdí Izrael

Izraelské síly za posledních 24 hodin zaútočily na 250 cílů v Pásmu Gazy, kde pokračují tvrdé boje. Napsal to server The Times of Israel (ToI). Armáda rovněž tvrdí, že ve dvou školách na severu Pásma Gazy nalezla zbraně.