Vykrmte si svého nepřítele. Západ posílá pomoc, Húsíové mu na oplátku ničí lodě

Je to také bizarní ukázka toho, jak absurdně funguje dnešní svět. Húsíové ostřelují západní obchodní i vojenská plavidla, jednu loď už potopili, další unesli, zabili pár námořníků a zdražili světu zboží, protože řada lodí kvůli nim raději než Rudým mořem pluje z Evropy do Asie oklikou kolem Afriky. A co na to Západ?

Krmí je dál. Zásobuje je potravinami a léky.