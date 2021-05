Ne a ne ho zabít. Izraelci loví nepolapitelného velitele Hamásu

Už deset dní prší na izraelská města rakety odpálené z Pásma Gazy a palestinské teritorium ovládané radikálním hnutím Hamás devastují noční nálety izraelského letectva.

Cílem izraelské operace nazvané Guardian of the Walls je zničit rozsáhlou síť tunelů a továrny na výrobu improvizovaných raket. Bezpečnostní analytici se shodují, že tím největším úspěchem by byla likvidace někoho z nejvyšších špiček Hamásu či Islámského džihádu.

V čele seznamu lidí určených k likvidaci stojí jméno Muhammada Dífa, nejvyššího velitele Brigád Izz ad-Dína al-Kassáma, tedy vojenského křídla Hamásu. Podle izraelských médií se ho armáda od minulého pondělí pokusila zabít nejméně dvakrát.



V obou případech se mu podařilo uniknout, údajně jen pár minut před útokem. „Řekl bych, že už mu to došlo,“ potvrdil mluvčí IDF Hidai Zilberman informace o lovu na pětapadesátiletého teroristu.

Vojenský mozek Hamásu

Pro armádu židovského státu by to byl mimořádný úspěch. Nepolapitelného a velmi zkušeného velitele se snaží dostat už více než čtvrt století. Muhammad Díf je považován za hlavního strůjce výstavby tunelů rozprostírajících se pod Gazou i upevňování vazeb s Íránem, díky jehož know-how se Hamás osamostatnil ve výrobě raket.

Narodil se v uprchlickém táboře v Chán Júnis a v mládí sympatizoval s Muslimským bratrstvem. Už v polovině devadesátých let se podílel se na organizaci únosů a vraždách tří izraelských vojáků či pumových útocích v autobusech v Jerzualémě a Ašdodu, při kterých zahynulo pět desítek lidí.





Následující rok strávil ve vězeních palestinské samosprávy, která pod nátlakem Izraelců a ve strachu z nástupu Hamásu a Islámského džihádu pozatýkala stovky radikálů. Díf ale i z cely dokázal plánovat teroristické útoky. Například v roce 2000 poslal do Izraele pětici sebevražedných útočníků, které ovšem včas zlikvidovala protiteroristická jednotka Jamam.

Po propuštění se okamžitě zapojil do druhé intifády. Připojil se k Hamásu a stal se jedním z hlavních inženýrů vlny bombových útoků, která Izraelem otřásala v následujících měsících. Stál například za útokem na vojenskou akademii v bloku izraelských osad Guš Katif na jihu Gazy, při kterém zahynulo pět studentů.

Podle novináře listu Haaretz Amose Harela se mu tehdy podařilo v rámci Hamásu vytvořit relativně nezávislou a utajenou teroristickou skupinu. Zajímal se i o ty nejmenší detaily rutinních operací a občas dokonce sám připravoval výbušniny.



Povýšení se dočkal v červenci 2002, kdy izraelský letoun F-16 svrhl tunovou bombu na dům Salaha Šíháda v Gaza City. Zabila nejen vrchního velitele vojenského křídla Hamásu, ale i dalších čtrnáct lidí včetně sedmi dětí. Útok odsoudil celý svět včetně USA. „Kdybych to byl býval věděl, tak bych jeho likvidaci provedl později,“ povzdechl si později izraelský premiér Ariel Šaron.



To ovšem nic neměnilo na to, že nový velitel Brigád Izz ad-Dína al-Kassáma se okamžitě vyšvihl na první místo izraelského seznamu lidí určených k likvidaci. Celkem se ho pokusili zabít pětkrát. Při náletu v červenci 2006 vyvázl jen s těžkými zraněními. Od té doby je na vozíku.



O vlásek smrti unikl i při poslední válce v Gaze před sedmi lety. Během náletu na jeho dům zahynula jeho sedmadvacetiletá žena, tříletá dcera a sedmiměsíční syn. Izraelská armáda nejdříve tvrdila, že mezi oběťmi je i Díf, Hamás to ovšem vyvrátil.

Poslední varování

Jak izraelský nepřítel číslo jedna vlastně vypadá, nikdo pořádně neví. Jeho jediná fotografie je třicet let stará. Podle expertů se v Gaze těší hlubokému respektu - na rozdíl od dalších předáků Hamásu žijících v luxusu katarských hotelů.

Na počátku května Hamás zveřejnil zvukový záznam, na kterém Díf varuje Izrael před dalším vystěhováváním palestinských rodin z východního Jeruzaléma. Bylo to poprvé po sedmi letech, co se nepolapitelný velitel ozval.

„Toto je poslední varování. Nebudeme tomu přihlížet se založenýma rukama. Nepřítel zaplatí vysokou cenu,“ říká Muhammad Díf na nahrávce zveřejněné v době, kdy pouliční nepokoje v Jeruzalémě přerůstaly v otevřenou konfrontaci. O pět dní později Hamás zahájil bezprecedentní raketovou palbu.