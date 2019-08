Zábavní park v Německu odstavil kolotoč, připomínal hákové kříže

Na zábavní park Tatzmania v obci Löffingen v jihozápadním cípu Německa se snesla vlna kritiky poté, co jeden z uživatelů sociální sítě reddit zveřejnil video zachycující novou atrakci s názvem Orlí let.

Ramena kolotoče natřeného hnědou barvou totiž při pohybu připomínají dvě obří svastiky. Tento symbol byl od roku 1920 oficiálním znakem nacistické strany a v současnosti je jeho používání v Německu zakázané.



Podle mluvčího zábavního parku si do okamžiku, kdy se o atrakci začalo diskutovat na sociálních sítích, podobnosti ramen kolotoče s nacistickými symboly nikdo nevšimnul. Provozovatel parku Rüdiger Braun se nyní rozhodl vyřadit atrakci z provozu a začít jednat s jejím italským výrobcem o úpravách, které by její kontroverzní podobu změnily. Napříště by měla atrakce mít podle Brauna už jen tři místo čtyř pohyblivých ramen.