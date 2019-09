Za klima pochodovala v New Yorku i Greta. Svou účast považuje za vítězství

V rozhovoru s agenturou AP Thunbergová řekla, že velkou účast na pátečních klimatických protestech považuje za vítězství.



„Školní stávka. 57. týden. Město New York,“ napsala 16letá Thunbergová k fotografii, kterou zveřejnila na svém twitterovém účtu.

Je na ní zachycena se svým známým transparentem s nápisem ve švédštině „Školní stávka za klima“, se kterým dříve pravidelně protestovala v pátek u švédského parlamentu místo účasti na vyučování.

Thunbergová svou činností inspirovala vznik hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), jehož členové v pátek zorganizovali po celém světě demonstrace. Na nich především mladí lidé vyzývali světové vůdce, kteří se příští týden sejdou v New Yorku na klimatickém summitu, aby přijali opatření s cílem zabránit celosvětové ekologické katastrofě.

V rozhovoru poskytnutém agentuře AP Thunbergová řekla, že si nikdy nepředstavovala, že by se věci mohly dát do pohybu a navíc tak rychle. Účast stovek tisíc lidí na pátečních protestních akcích označila za vítězství. Nyní jsou podle Švédky na tahu politici, kteří by měli přijmout opatření proti klimatickým změnám. Pokud nic neudělají, „měli by se stydět“.

V rozhovoru s francouzskou agenturou AFP Thunbergová dokonce řekla, že lidí, kteří vyšli v pátek po celém světě do ulic, byly miliony. „Doufám, že to bude pro společnost znamenat bod obratu,“ dodala.

Thunbergová by se měla v sobotu zúčastnit klimatického summitu mládeže v budově OSN v New Yorku, na který přijelo asi 700 mladých lidí z celého světa. V pondělí by pak měla promluvit na klimatickém summitu, na který svolal světové politiky generální tajemník OSN António Guterres. Za Česko se jej zúčastní premiér Andrej Babiš a několik ministrů.