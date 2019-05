Tonoucí se viagry chytá. Vesnice ve Francii ji nabízí zdarma, aby byly děti

Vesnice Montereau má přibližně 650 obyvatel a poslední léta se potýká s klesajícím počtem dětí, což výrazně ohrožuje existenci místní základní školy, kterou navštěvuje přibližně třicet žáků.



„Vesnice bez dětí je vesnice, která brzy zemře,“ vysvětluje podle listu The Independent starosta obce Jean Debouzy, který chce rozdáváním viagry nastartovat populační růst.

„Tablety budeme rozdávat párům ve věku od osmnácti do čtyřiceti let, abychom jim dali šanci počít děti a zachránit tak školu pro dvě vesnice,“ popisuje svůj plán Debouzy. Pilulky na dysfunkci erekce budou k dispozici všem stávajícím obyvatelům vesnice a každému, kdo se rozhodně do obce přestěhovat.



Starostův krok však nemusí být v souladu s francouzskými zákony, protože viagra je v zemi dostupná pouze na lékařský předpis. Léky by například neměli užívat muži, kteří mají kardiovaskulární onemocnění, žaludeční vředy nebo poruchu krvácivosti.

Starosta přiznává, že zásobu modrých pilulek zatím nemá k dispozici. Jeho cílem je především získat pozornost veřejnosti a pokusit se zachránit školu.