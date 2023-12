Francouzský parlament změnil migrační zákon. Je přísnější, než se čekalo

Francouzská média spekulují, že někteří ministři hodlají podat demisi, píše Reuters.

Vláda chce tímto projektem lépe kontrolovat imigraci a zlepšit integraci, napsala agentura DPA. Návrh zákona, který nyní schválil parlament, je podle ní restriktivnější, než se původně plánovalo. Například migranti mají dostávat některé sociální dávky, jako jsou příspěvky na bydlení nebo rodinné přídavky, později než dosud.

Jde o politické vítězství prezidenta Emmanuela Macrona, které však odhalilo trhliny v jeho centristické většině, píše Reuters. Minulý týden dotyčný zákon v jiném znění parlamentem neprošel - postavili se proti němu poslanci levicových, pravicových i krajně pravicových stran, což na francouzské politické scéně není obvyklé.

Francouzská vláda návrh původně prezentovala jako zákon „cukru a biče“, který migrantům působícím v sektorech s nedostatkem pracovní síly usnadní legalizaci pobytu, a naopak usnadní vyhošťování těch, již do Francie přijdou nelegálně. Aby získala podporu pravice, musela se však vláda uvolit k prodloužení doby, po které mohou migranti žádat o sociální výhody, a to několik let pobytu ve Francii.

Ve Francii, která má 67 milionů obyvatel, žije legálně asi 5,1 milionu cizinců. V zemi je navíc zhruba půl milionu uprchlíků a úřady odhadují, že 600 tisíc až 700 tisíc lidí žije ve Francii nelegálně. Francie se dlouho prezentovala jako země s velice štědrým sociálním systémem, do kterého se mohli zapojit i zahraniční občané a žádat o podporu na nájemné nebo péči o děti, píše Reuters. Nyní však krajní pravice a v poslední době také konzervativci prosazují, že tyto výhody by měly být vyhrazené pouze Francouzům.

Po změnách migračních pravidel volá i francouzská veřejnost. V nedávném průzkumu dvě třetiny Francouzů uvedly, že se domnívají, že imigrace ze zemí mimo Evropskou unii může pro Francii představovat hrozbu.