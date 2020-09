Finská premiérka se opět uchýlila do karantény. Varovala ji aplikace

Finská vláda spustila aplikaci na dohledávání kontaktů 1. září a lidé ji masivně využívají, uvedla AFP, podle níž si ji už stáhlo na 1,8 milionu lidí. Finsko přitom má přibližně 5,5 milionu obyvatel.



Marinová je „bez příznaků a cítí se dobře“, uvedl kabinet ve svém komuniké. Šéfka finské vlády ve čtvrtek na dálku hovořila se svými evropskými protějšky i se členy svého kabinetu o možném uvolnění restrikcí ohledně cestování do Finska.

Severskou zemi pandemie způsobená koronavirem zasáhla poměrně mírně, ale v polovině srpna omezila cesty z většiny zemí EU. Finsko má v tomto ohledu jeden z nejrestriktivnějších přístupů z celé sedmadvacítky zemí.



Finsko přes své hranice vpouští v zásadě jen cestující ze zemí, v nichž bylo v posledních 14 dnech jen do deseti nakažených na 100 000 obyvatel. Helsinky však uvažují o tom, že by toto omezení zmírnily a přípustný počet nakažených by v souladu s ostatními evropskými státy zvýšily na 25 na 100 000 obyvatel.

Vláda čelí tlaku na zmírnění cestovních omezení, aby ulehčila firmám v Laponsku, regionu na severu země, který je v zimě závislý na cestovním ruchu.

Samotná Marinová už z domova pracovala například v dubnu, kdy se v jejím okolí objevil případ koronavirové nákazy. Finsko dosud podle americké Univerzity Johnse Hopkinse zaznamenalo 8 469 případů covidové infekce a 337 souvisejících úmrtí.