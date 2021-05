Neschválené vakcíny si odvezte! Prezident Filipín prohloubil neshody s Čínou

„Prostě nám dejte Sinovac, který používají všichni,“ řekl Duterte podle svých slov čínskému velvyslanci s odkazem na další čínskou vakcínu, kterou na rozdíl od Sinopharmu filipínské úřady schválily k nouzovému použití už v únoru.

Neschválený Sinopharm prý má Čína přestat posílat a tisíc dávek, které už Filipínám darovala, si má vzít zpět.

Prezident se také národu omluvil za to, že se nechal očkovat právě touto vakcínou, píše CNN s tím, že je to už druhý příklad rozpačitých diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.

Ještě předtím se filipínský ministr zahraničí Teodoro Locsin musel omluvit za vulgární tweet adresovaný Číně. „Vypadněte ku*va odsud,“ napsal, když se ve sporné oblasti Jihočínského moře objevily čínské lodě. „Jste jako ošklivá kráva, která se vnucuje hezkému muži, jenže chce být jen kamarád. Nechce se stát otcem čínské provincie,“ dodal.

Čínské vakcíny už se používají v mnoha zemích světa, kromě Filipín třeba v Turecku, Spojených arabských emirátech (SAE) či Maďarsku. Dosud se však její výrobky potýkají s nižší účinností. V SAE například proto obyvatele vyzvali, aby si přišli pro třetí dávku očkování.

A když filipínské úřady odpovídaly na žádost o schválení Sinopharmu, uvedly, že vyhodnocování potrvá delší dobu, protože tuto látku dosud neschválila žádná mezinárodní autorita, jako je Světová zdravotnická organizace (WHO). To by se však mohlo změnit, píše CNN.

WHO totiž v pondělí uvedla, že dokončuje proces schvalování Sinopharmu i Sinovacu pro nouzové použití. Razítko od této organizace by pak mohlo napomoci také zájmu zbytku světa o čínské vakcíny.

Filipíny už však Peking navzdory Duterteho snaze ztratil, píše portál Foreign Policy. Právě kvůli svému agresivnímu přístupu, jako je třeba průnik do námořních vod, které si filipínská vláda nárokuje, Manillu odradil a vehnal zpět do náruče Washingtonu.

Včetně otevřeně protiamerického prezidenta, který se konfrontacím s Čínou dlouhodobě vyhýbal a opatrně k nim sahá až v poslední době. Námořní konflikty jsou totiž stále častější. V dubnu například čínské námořnictvo odehnalo filipínskou loď s novináři, ještě o tři měsíce dřív také Peking schválil zákon, podle nějž může pobřežní hlídka střílet na zahraniční lodě, pokud to uzná za nutné.

„Dutertemu nyní dochází, v rozporu se svou pokračující rétorikou, že Čína není žádný přítel a že Filipíny přece jen potřebují svého dlouholetého bezpečnostního spojence, Spojené státy,“ píše portál s tím, že čím dál asertivnější politika Číny mu nepomáhá ani v tom, aby své občany zbavil protičínských nálad.