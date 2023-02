Auto v Záporoží bylo pro muže smrtící pastí. Kolaboroval s Rusy, tvrdí Ukrajinci

Podle ukrajinské agentury Unian při výbuchu zahynul Jevhen Kuzmin, který dříve sloužil u ukrajinské policie, ale po okupaci města přešel na ruskou stranu.

„Síla výbuchu auta v Enerhodaru byla tak velká, že nejenže rozbila okna v domech až do devátého podlaží, ale zničila přinejmenším jedno další auto, které stálo vedle automobilu, co vyletěl do povětří,“ napsal Rogov na sociálních sítích bez dalších podrobností.

Na okupovaných územích dochází čas od času k podobným útokům, jejichž terčem bývají především místní kolaboranti a ruští představitelé.

Rusko na konci loňského září formálně anektovalo Záporožskou oblast, spolu s dalšími třemi ukrajinskými regiony, ale fakticky její vojska dobyla jen asi 70 procent oblasti. Rusům se podařilo okupovat Enerhodar, který leží u Záporožské jaderné elektrárny, Melitopol a Berďansk. Správní středisko oblasti, město Záporoží, zůstává v ukrajinských rukou, ale často čelí ruskému ostřelování.

