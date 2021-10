Los Angeles - Příště si páni profesoři asi raději rozmyslí, co udělají, když je někdo vyzve, aby známkovali černošské studenty shovívavě. Profesor Gordon Klein měl známkovat černochy lépe. Odmítl a už to jelo. Teď se soudí a málem ho za to vyhodili ze slavné UCLA, Kalifornské univerzity v Los Angeles.