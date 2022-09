Charles, William, George. Navzdory modernizaci čeká Brity dlouhá vláda králů

Pravidla v nástupnické linii se změnila před devíti lety. Vévodkyně Kate tehdy čekala své první dítě a ještě nebylo jasné, zda porodí chlapce, či dívku. Britský parlament proto rozhodl, že mužští potomci už nebudou mít v monarchii přednostní právo na trůn. Politici chtěli zajistit, že prvorozený bude mít „své“ místo jisté.

„Až do roku 2013 platilo pro následnictví pravidlo klasické primogenitury zavedené v roce 1701, podle něhož vznikal nárok na trůn nejstaršímu synovi. Korunu mohla zdědit i žena, jako se tomu stalo v případě samotné Alžběty II., ale nejstarší dcera v dědické linii vždy následovala až za nejmladším synem,“ vysvětluje docentka na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity Monika Brusenbauch Meislová.

Právě až nový zákon o nástupnictví (Succession to the Crown Act) toto pravidlo změnil. „Jednalo se tehdy o velmi silný projev modernizace britské monarchie,“ pokračuje expertka.

Nakonec Kate na svět přivedla George, který je nyní, po smrti královny Alžběty II., druhý ve frontě. Hned po svém otci. Po Georgeovi následuje jeho mladší sestra Charlotte a princ Louis. Potud stanovené pořadí odpovídá datu narození zúčastněných.

Mimo první linii královského rodokmenu už to začíná být složitější a muži mají přednost před ženami bez ohledu na věk. Princezna Anna, která je druhým dítětem zesnulé královny, se v nástupnické linii musela zařadit až za své mladší bratry Andrewa a Edwarda.

„Nové pravidlo neplatí zpětně a vztahuje se až na všechny osoby narozené po 28. říjnu 2011. Proto se princezny Anny ještě netýká,“ říká Brusenbauch Meislová. Stejně tak u Edwardových dětí platí, že mladší syn James neboli vikomt Severn by se na trůn dostal dostal dřív než jeho starší sestra, Lady Louise z Windsoru.

V pořadí je však až čtrnáctý, takže jde spíš o hypotetickou otázku. Větší šanci mají po Williamovi a jeho dětech princ Harry, který je pátý, a po něm jeho syn Archie a dcera Lilibet. První desítku uzavírá princ Andrew, jeho dcera Beatrice a vnučka Sienna Elizabeth.

U ostatních šlechtických dětí narozených po roce 2013 už zase pořadí odpovídá novému pravidlu, takže vnuci princezny Anne by se na trůn dostali tak, jak jdou za sebou, bez ohledu na pohlaví.

Královna Alžběta II. zemřela ve čtvrtek ve věku 96 let. Vládla sedm dekád a pokud se nový král Karel III. bude těšit stejně dobrému zdraví jako jeho matka, může být na trůně i dvacet let. Po něm nastoupí dnešní čtyřicátník William a pak George, kterému je nyní devět let. Modernizaci navzdory se tak princezny Charlotte strasti vládnutí nebudou týkat zřejmě ještě dlouhá desetiletí.