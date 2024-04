Botswana hrozí, že do Německa pošle dvacet tisíc slonů. Vadí jí politika Zelených

Botswanský prezident Mokgweetsi Masis si v krátkém vyjádření, které cituje německý list Bild, nebere servítky. „Je strašně jednoduché posedávat v Berlíně a od stolu si udělat názor na problémy, se kterými se u nás v Botswaně potýkáme. Musíme platit nebývale vysokou cenu za to, že se snažíme chránit tyto zvířecí druhy, děláme to pro celý svět,“ prohlásil.

Jen v Botswaně žije podle posledních statistik asi 130 tisíc slonů, místní úřady v posledních letech řeší jejich přemnožení a rostoucí počet případů, kdy se divoká zvířata dostávají do konfliktu s lidmi. Výjimečné nejsou případy poničené úrody a chatrných obydlí, čas od času sloni v panice napadnou i lidi. Osm tisíc slonů už místní ochránci přírody přemístili po domluvě do sousední Angoly. Další zvířata směřují do Mosambiku.

Masis proto vymyslel elegantní a poměrně agresivní řešení, jak se s celou situací vypořádat. Opřel se zejména do ministryně životního prostředí a poslankyně za stranu Zelených Steffi Lemkeové. Botswanský prezident ji pozval do Afriky, kde ji prý rád provede po přírodních rezervacích a ukáže jí i problémy, které s sebou přemnožení slonů přináší.

Zároveň pohrozil, že do Německa pošle na dvacet tisíc slonů. „Rádi bychom dali našim slonům více místa k životu. Pokud slony tak moc milujete, určitě rádi přijmete naši štědrou nabídku,“ prohlásil a dodal, že si nedělá legraci a odmítnutí nebude brát jako odpověď. Navázal tak na podobnou výhrůžku Spojenému království, kam chtěl kvůli stejnému zákazu v březnu letošního roku exportovat na deset tisíc majestátních zvířat, výběh by podle něj měla přímo v Hyde Parku.

Ochránci zvířat stojí za Německem

Německé ministerstvo zahraničí podle informací listu Politico dosud žádné oficiální pozvání do Botswany nedostalo. „Pokud by se tak ale stalo, ministryně Lemkeová pozvání ráda přijme,“ uvedlo tiskové oddělení ministerstva. Za ministryní nepřekvapivě stojí organizace ochránců zvířat v čele s PETA. Lov mnohdy ohrožených druhů považuje za „zábavu boháčů, kteří mají více peněz než morálky“. Německo je v současnosti jedním s největších dovozců loveckých trofejí v Evropské unii.

Neobstojí ani argument, že peníze, které cizinci za lov v Africe utratí, pomohou obyčejným lidem v rozvojových zemích. „Všechny ty horentní sumy, které amatérští lovci utrácí za organizované akce, nekončí v rukách těch nejchudších a netečou do správy národních parků. Je takřka pravidlem, že jdou pouze do kapes organizátorů těchto lovů a majitelů speciálních farem určených výhradně pro lov,“ sdělili zástupci PETA.

Botswana zakázala lov slonů kvůli klům v roce 2014, po tlaku obyvatelstva ale tento zákaz o pět let později zrušila. V současnosti úřady stanovují roční kvóty pro lov slonů. Přesto ročně jejich počet stoupá zhruba o 6000 kusů. Země pro divoká zvířata vyhradila 40 procent svého území.