Pugačovová i v 75 letech budí emoce, pro mnohé Rusy je až příliš svobodná

„Pugačovová se dávno snažila odejít, ale okolnosti ji znovu vracejí a činí znovu a znovu relevantní,“ řekl ruské redakci stanice BBC hudební publicista Denis Bojarinov a dává tento vývoj do souvislosti se zvraty v Rusku.

Pugačovová, která se jen vzácně vyjadřuje k politice, v roce 2022 komentovala rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. V té době i s rodinou odjela z Ruska.

Její muž, humorista Maxim Galkin, už na sociálních sítích odsuzoval válku a peníze z koncertů posílal ukrajinským uprchlíkům. Když v září 2022 ruské úřady označily Galkina za „cizího agenta“, Pugačovová ukončila mlčení.

„Žádám, abych byla zapsána mezi cizí agenty mé milované vlasti, protože jsem solidární se svým mužem, čestným, slušným a upřímným člověkem, opravdovým a neúplatným vlastencem, který vlasti přeje rozkvět, mír, svobodu vyjadřování a ukončení umírání našich chlapců kvůli iluzorním cílům, které z naší země dělají vyvrhele a ztěžují život našich občanů,“ uvedla tehdy.

Vyvolala pobouření poslanců, prorežimních umělců a činitelů. Útoky na ni pokračují dodnes, půldruhého roku po prohlášení. Tento měsíc poslanec Sergej Solovjov vyzval zpěvačku k veřejné omluvě „za své chyby a protiruské stanovisko“.

„Pugačovová nikdy neměla občanský postoj. Její občanský postoj vyjadřovalo množství peněz, které jí zaplatili,“ prohlásil koncertní mistr Sergej Lavrov, jehož různá nelichotivá vyjádření o zpěvačce hojně citují ruská média.

„Vždy byla příliš svobodnou“

Nynější štvanice připomíná novináři Bojarinovovi to, co se dělo s Pugačovovou na konci Sovětského svazu. V 80. letech zpěvačku také tvrdě kritizovali za nezávislost a za to, že ji hvězdné postavení „stouplo do hlavy“.

„Vždy byla příliš svobodnou ve vyjadřování svého osobního, soukromého stanoviska. Nikdy se nepletla do ideologie,“ míní Bojarinov.

„Proč sovětský lid miloval Pugačovovou? Vůbec neměla ideologické písně. Jiní pěli písně odpovídající státní ideologii. Ale Pugačovová vždy žila v soukromí a její vzpoura a protest spočívaly v tom, že se s tím netajila, jak to dělali všichni za Leonida Brežněva,“ dodal.

Alla Pugačovová se stala první popovou hvězdou Sovětského svazu, říká hudební publicista Anton Vagin. V 70. letech vyrostla nová, poválečná generace. V undergroundu se objevovali rockoví muzikanti, nové styly se rozvíjely díky západní hudbě, kterou v Sovětském svazu bez ohledu na zákazy poslouchali. Vlastní hudební scéna - sovětskou terminologií estráda - zaostávala, protože oficiální kultura podléhala silnému ideologickému dozoru.

Pugačovová v estrádě způsobila zemětřesení, říká Vagin. Začala používat nové přístupy, které tehdy ještě nebyly akceptovány. „Jako první se začala na jevišti pohybovat: Do té doby bylo zažité pěkně stát a zpívat, ale nehýbat se. Začala zpívat o sobě, její osobnost se odrážela v jejích písních, což tehdy vůbec nebylo zvykem, písně byly neosobní. V popu se něco takového odehrává pravidelně: Umělci mění pravidla hry tím, že začínají zpívat o sobě a svých problémech. To udělali ve své době i Beatles,“ říká Vagin.

Taky nebývalo vůbec přijatelné, aby zpěvačka si sama skládala své písně, jako Pugačovová. „Před Pugačovovu nebylo vůbec běžné, že jako umělec skládáš sám pro sebe. Býval Svaz skladatelů, a ti skládali. Pugačovová měla dlouho problémy, protože nebyla členkou Svazu skladatelů, a přesto skládala. Vzdělání v oboru, pokládané za nezbytné, vůbec neměla. Celkově tehdy byla spousta byrokracie,“ říká Vagin. Pugačovovou kritizovali i za jedinečný zpěv, který se v době zdál „nesprávný“.

Pugačovová nejen skládala písničky, ale i produkovala sebe sama. Producenti v Sovětském svazu 70. let vůbec neexistovali, ale Pugačovová to dělala intuitivně, například plánovala koncerty, tvrdí Vagin. „Přistupovala k tomu velice seriózně, koncerty byly jako představení. Naučila se práci režiséra a věnovala se scénografii. Produkovala se jako první zpěvačka-osobnost na sovětské scéně,“ poznamenal.

Zpěvačka nebyla přísně apolitická

Všechny tyto novoty, které se nelíbily hodnostářům a konzervativcům, vyvolaly u publika velký dojem. V roce 1975 Pugačovová reprezentovala zemi na festivalu v Bulharsku. Následně se proslavila po celém Sovětském svazu a rychle se stala popovou jedničkou, kterou zůstala po dlouhá léta.

V jednom rozhovoru západnímu tisku na počátku 90. let prohlásila: „Já sama jsem vždy byla perestrojka a glasnosť“. Skutečně ji lze označit za předzvěst perestrojky, míní Vagin: „Duch Pugačovové neodpovídal brežněvovské stagnaci.“

Zpěvačka ale nikdy nebyla protisovětská. „Nelze tvrdit, že byla disidentkou. Vždyť reprezentovala Sovětský svaz na mezinárodních festivalech. Nezpívala o komunistické straně. Ale kdyby byla tvrdě v opozici, nikdy by nedosáhla takového postavení,“ míní Vagin.

Hlavní sovětskou zpěvačku často ukazovali v televizi, její desky vycházely ve velkých nákladech. Její písničky byly daleko dostupnější širokému publiku, než undergroundový rock.

Ale nelze tvrdit, že by zpěvačka byla přísně apolitická. V roce 1996 vyzvala hlasovat pro Borise Jelcina, podobně jako mnozí liberálové té doby. Před volbami se stoupenci demokratizace báli, že vyhraje komunista Gennadij Zjuganov a vrátí sovětské pořádky. V další dekádě Pugačovová podpořila Putina: Zachoval se šot z kampaně v roce 2007, kdy vybízela hlasovat pro Putinovu stranu Jednotné Rusko.

„Myslím, že podlehla tehdejší atmosféře, podobně jako mnoho jiných: Přišel mladý vůdce, jehož předchůdce všechny zklamal. Kvůli tomu kontrastu tehdy mnozí Putinovi uvěřili. Docela rychle se toho vzpamatovala,“ míní Vagin.

V roce 2011 Pugačovová vstoupila do strany Pravá věc a podpořila jejího vůdce, oligarchu Michaila Prochorova, když o rok později kandidoval na prezidenta. S necelými osmi procenty skončil třetí. „Zdá se mi, že pochopila, že ji zase využili. Vždyť výsledek byl pro všechny zklamáním, i pro samého Prochorova. Od té doby se politice úplně vzdálila,“ míní Bojarinov.

Její slova proti válce - a na obranu Maxima Galkina – se staly jedním ze vzácných vyjádření Pugačovové k současným svízelům. „Alla se zachovala výsostně lidsky, mezi přízrakem státní ideologie a vlastní rodinou si vybrala rodinu,“ říká Bojarinov. „A teď se největší ruskojazyčnou zpěvačku naší doby, které roky vyznávali lásku a úctu, snaží zbavit všech symbolických hvězd a udělat z ní bezmála nepřítele lidu. Je to naprostý surrealismus,“ dodal.