Žádné xboxy ani playstationy. Putin chce pro Rusko vlastní herní konzoli

V Rusku se již před dvěma roky kvůli vpádu na Ukrajinu přestala prodávat spousta zboží, včetně herních konzolí. Prodej zde zastavil jak Microsoft, tak Sony i Nintendo, stejně tak do Ruska nezasílají společnosti ani různé herní PC do ruky, jako je třeba Steam Deck. Vše se do země dováží neoficiálně, se značnými přirážkami a ještě je zde velké riziko, že ruským hráčům i tak nebudou fungovat různé online funkce. A s tím chce ruská vláda do budoucna něco dělat.

Rusko se všemi možnými způsoby pokouší vymanit ze závislosti na „západním“ zboží, a to především různými napodobeninami z domácí produkce. Nyní Putinova vláda nařídila prozkoumat možnost, zda a jak by se v Rusku dala vyrábět herní konzole. Prohlášení vlády je dostupné na stránkách Kremlu, přičemž „průzkum trhu“ by měl být hotový do 15. června. Dohled nad tímto projektem má ruský premiér Michail Mišustin. Následně se vláda bude rozhodovat, co dál.

Ruská vláda se již před dvěma roky zabývala tím, jak vyvinout alespoň domácí herní engine. Jenže celá herní konzole je trochu větší sousto. Samozřejmě, že existují i snadnější cesty, třeba díky relativně snadno dostupným čipovým sadám a otevřené platformě Android, ovšem takové zařízení nejspíš nebude žádné herní terno. Pořád to navíc neřeší fakt, že je třeba počítat také se systémy pro online platby, servery pro stahování dat a herní multiplayeru, kontrolou kvality obsahu a podobně.

Podle ruského deníku Kommersant navíc v Rusku chybí expertíza pro vývoj herní konzole na úrovni xboxů a playstationů. Deník cituje experty, kteří tvrdí, že vývoj takové věci by trval alespoň 5 až 10 let a stál okolo 10 miliard rublů (asi 2,5 miliardy korun). A to všechno by stejně vyústilo v produkt, který je, co se technických parametrů týče, pozadu za současnou produkcí asi o 10 až 15 let.

Rusko se v současné době nachází v jakémsi videoherním vakuu. Jak už jsme zmínili v úvodu, dostat se k „západní“ herní konzoli je možné pouze přes překupníka a funkčnost je i tak omezena. Podle loňského průzkumu tak většina hráčů v Rusku hry zkrátka pirátí a sektor s herním vývojem se dramaticky zmenšuje. Od invaze na Ukrajinu klesl asi o 40 procent.

Rusko přitom v podobné pozici bylo už během studené války. Ruští vývojáři se i tehdy uchylovali především k vyráběním napodobenin zahraničních videoher a automatů. Z tohoto období navíc z Ruska vzešla jedna z nejikoničtějších her všech dob, Tetris, která významně přispěla k softwarovému exportu ze země. Je každopádně otázkou, co budou ruští vývojáři schopní vyrobit nyní.