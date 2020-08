Navalnému možná dali novičok, míní Der Spiegel. Moskva otravu nepřipouští

Čtvrteční kolaps Navalného v letadle z Tomsku připomíná podle německého týdeníku svým průběhem otravu bulharského obchodníka se zbraněmi Emilijana Gebreva, který byl podle bulharské prokuratury v dubnu 2015 otráven „neidentifikovanou organofosforovou látkou“.



Prokuratura tehdy uvedla, že Bulharsko v témže roce třikrát navštívil Rus jménem Sergej Fedotov, a to v i době, kdy byl otráven Gebrev.

Ruský portál Fontanka označil Fedotova za agenta ruské vojenské tajné služby GRU a za osobu podezřelou i v případu otravy bývalého ruského špiona Sergeje Skripala v anglickém Salisbury.



Ten byl podle britských vyšetřovatelů v roce 2018 otráven nervově paralytickou látkou novičok, za pachatele byli označeni agenti GRU.

Bulharský zbrojař po incidentu v Salisbury uvedl, že se domnívá, že látka použitá proti němu byla podobná novičoku. Gebrev i Skripal otravu přežili, byť s vážnými zdravotními problémy.

Navalnyj, který byl z Ruska převezen na léčení do Německa, se už téměř týden nachází v kómatu. Lékaři berlínské kliniky Charité oznámili, že stopy v jeho organismu naznačují možnost otravy. Konkrétní látka, která intoxikaci způsobila, zatím ale známa není.

Nálezy údajně nasvědčují intoxikaci látkou brzdící účinek cholinesterázy, což je enzym, který je klíčový při přenosu nervových impulzů v organismu. Mezi inhibitory cholinesterázy patří sarin a jiné nervové látky, včetně novičoku. Ruští lékaři vyloučili otravu s tím, že v krvi ani v moči nenašli stopy žádných toxinů.

Podle německého týdeníku navázali němečtí lékaři v případu Navalnyj kontakt se svými bulharskými kolegy, kteří vyšetřovali otravu Gebreva. Považují totiž za možné, že otravu v obou případech způsobila stejná látka.

Západ tlačí na Moskvu, ta začala vlastní šetření

Západní politici kvůli podezřením tlačí na Moskvu, aby okolnosti incidentu vyšetřila. Německý ministr zahraničí Heiko Maas například ve čtvrtek Rusko vyzval, aby spolupracovalo na vyšetřování otravy Navalného.

Prohlásil to před začátkem dvoudenního neformálního zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Evropské unie. „Očekáváme, že se Rusko připojí ke snaze objasnit to, co se stalo. V tuto chvíli to ale nevypadá, že by tak činilo,“ řekl Mass televizi ZDF.

„My unijní ministři zahraničí o tom dnes budeme debatovat, protože pro Moskvu by bylo nejlepší připojit se k vyšetřování, jinak otázka zůstane otevřená a EU bude muset jednat o tom, jak dále postupovat,“ dodal.

O případu Navalného ve středu krátce hovořili i unijní ministři obrany, kteří v Berlíně uspořádali rovněž neformální setkání. Zúčastnil se ho také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který požaduje transparentní vyšetřování okolností zdravotního kolapsu ruského opozičníka.



Ruské ministerstvo vnitra pak ve čtvrtek podle agentury TASS oznámilo, že zahájilo prověřování v souvislosti s hospitalizací Navalného. Podezření na otravu ovšem stále nepřipouští.