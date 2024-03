Byla to láska na první pohled, říká hvězda Gilmorek o manželství s modelkou

„Vždycky jsem tak nějak říkal: To je moje žena. Hned jsem to věděl,“ prozradil Milo Ventimiglia v rozhovoru pro ET.

Pár spolu oficiálně randí od roku 2022, obvykle se ovšem drží mimo světla reflektorů. Herec ale přiznal, že od jejich zasnoubení se mezi nimi nic nezměnilo, naopak, jejich vztah se prý nadále prohlubuje. „Je o tom, že máte po svém boku partnera, se kterým na věcech pracujete, jste spolu šťastní. A když vás zasáhne bolest, překonáte ji společně,“ řekl.

Ventimiglia vzpomínal i na svou hereckou rodinu ze seriálu Tohle jsme my. Divácky oblíbené dílo totiž nedávno získalo nominaci na amerických Spirit Awards.

„Je to legrační, jsem dojatý. Cítím se jako hrdý otec, což je zvláštní, protože, jsme všichni vrstevníci,“ zažertoval. „Ale je to tak... Byla to báječná parta lidí a všichni byli šíleně talentovaní, takže mě nepřekvapuje, že Sterling dostává ocenění nebo že Justin má nový seriál nebo že Chrissy vydává novou hudbu,“ okomentoval úspěchy svých hereckých kolegů.

Milo Ventimiglia se prý již ve svých osmi letech rozhodl, že jednou získá Oscara. Začínal u divadla, hrál ve filmech Nejlepší je to na sněhu, Rocky Balboa, Patologie, Polibek prokleté duše, Grace, kněžna monacká nebo Divoká karta. Proslavil se ovšem také seriály Gilmorova děvčata, Hrdinové a kritiky i diváky oceňovaným počinem Tohle jsme my, ze kterého se vyklubal seriálový hit.