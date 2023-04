Tenista Lukáš Rosol je dvojnásobným tatínkem, má dalšího syna

„Luka Rosol, 28. 4. 2023.⁣ Náš milovaný Luku, neseš jméno po svém tatínkovi. Po muži, který má srdce na pravém místě, je pracovitý, laskavý a dobrý člověk. Budeme se snažit, abychom ti byli těmi nejlepšími rodiči a inspirací, že poctivost, pracovitost, ohleduplnost, štědrost a umírněnost jsou něčím, co bude mít ve tvém životě místo. Děkujeme ti, že sis vybral zrovna nás za své rodiče,“ napsala v sobotu večer na Instagram k fotografiím s novorozeným chlapečkem Petra Rosolová. ⁣

„Děkuji taky tobě lásko za to, že jsi noc a den stál po mém boku, že sis málem nechal rozmačkat ruku a že jsme spolu přihlíželi celému tomu zázraku. Bez tebe by nebylo nic z toho, co teď je. Dívat se na to, jak nejmilovanější manžel drží v náručí našeho syna je ten největší dar a požehnání, které jsem kdy mohla dostat. Dar, který budu opečovávat a chránit,“ vzkázala bývalá sportovkyně manželovi.

Petře Rosolové a jejímu manželovi Lukášovi Rosolovi se podařilo dlouho tajit, že je bývalá sportovkyně v jiném stavu. Koncem března se pak objevila ve společnosti na křtu knihy Ženy za zády: partnerky slavných sportovců v pokročilém stádiu těhotenství.

Třetí manželka Lukáše Rosola se věnovala sportu od svých pěti let. V osmnácti letech však musela kariéru ukončit.

„Musela jsem přestat, protože jsem byla po dvou operacích. Tím, že mé tělo dostávalo odmalička takový záběr, přišly zdravotní problémy a už je nešlo řešit jinak než radikálně. Bohužel už pak nebyla možnost se vrátit zpátky,“ svěřila se v minulosti v rozhovoru pro pořad TopStar.

Petra Rosolová (za svobodna Kubinová) je třetí ženou Lukáše Rosola. Brali se v roce 2018 na Maledivách.

Tenista byl již dvakrát ženatý. Moderátorku Michaelu Ochotskou si vzal v létě 2015 na farmě Čapí hnízdo. Zasnoubili se už v roce 2013, ale svatbu odsunuli kvůli těhotenství. Moderátorka tehdy řekla, že svatba pro ni už není tak důležitá, ale do sňatku vstoupí hlavně kvůli dnes už osmiletému synovi Andrému.

První ženou známého sportovce byla atletka Denisa Ščerbová, kterou si vzal v listopadu 2008. Rozvedli se o tři roky později.

„S manželem je nám spolu dobře a jestli mám být jeho třetí, první nebo desátá... Nikdy není záruka toho, že kdybych byla první, tak prožijeme společný život šťastně. Myslím si, že na tom, kolikátá jsem, v tomto případě opravdu nezáleží,“ řekla Petra Rosolová.