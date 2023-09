Nikdo nevyhrál, řekl Costner u soudu kvůli alimentům. Bude ale platit méně

Costner a Baumgartnerová mají spolu syny Caydena Wyatta (15), Hayese Logana (14) a dceru Grace Avery (13). Herec doposud na ně platil měsíčne 129 tisíc dolarů a soudce nyní snížil částku na 63 tisíc dolarů.

Během dvoudenního slyšení obě strany uvedly, co považují za přiměřenou výši výživného na děti a proč. Herec prohlásil, že pokud by soud uznal příliš vysoké alimenty, které požadovala jeho žena, musel by vzít i práci, kterou nechce.

Christine Baumgartnerová a Kevin Costner (Los Angeles, 27. března 2022)

„Největší obavy mám z toho, že mi soud nařídí platit výživné nad rámec rozumných potřeb dětí, že to není to, co potřebují ony, ale to, co potřebuje Christine. Mohl bych velmi rychle vyčerpat hotovost a to by mě mohlo donutit vzít práci, kterou nechci, a pracovat déle, než pracovat chci,“ prohlásil.

Jeho žena zase vysoké výživné vysvětlovala také tím, že její nová nemovitost, kde platí 40 tisíc dolarů měsíčně, není srovnatelná s Costnerovou rezidencí na pláži v hodnotě 73 milionů dolarů.

Tvrdila, že děti by s ní měly trávit čas v domě na pláži alespoň za 150 tisíc dolarů měsíčně, který si chtěla jednou pronajmout. Stěžovala si také, že její nová nemovitost nemá výhled na oceán. Uvedla, že má s dětmi měsíční výdaje 240 tisíc dolarů. Ukázalo se ale, že velká část zahrnovala její vlastní výdaje za lékaře, oblečení či kosmetické procedury.

Po skončení soudu Costner řekl, že v této bitvě nejsou žádní vítězové. „Když s někým žijete tak dlouho, nejsou vítězové... Je to velká, bláznivá věc zvaná život, která se tak rychle rozplétá,“ řekl pro Fox News Digital. „Jednu minutu máte pocit, že jste na vrcholu světa, a pak si uvědomíte, jak jste zranitelný.“

Dodal, že s manželkou se nakonec dohodnou na spravedlivé péči o děti a chválil ji jako matku. „Je to neuvěřitelná máma. Přijdeme na to a podělíme se. Právě teď se musíme trochu zotavit,“ řekl.

V listopadu bude soud pokračovat ve věci předmanželské smlouvy a žádosti Christine Baumgrtnerové o výživné pro ni. Přestože už podle smlouvy dostala 1,5 milionu dolarů.