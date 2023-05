Rychle jsem zjistil, že natáčení gay porna není pro mě, vzpomíná Jaro Slávik

„Stalo se to, že jsem žil s přítelkyní v bytě, vydělával jsem už dobře, ale měl jsem tehdy akorát nějaký finanční blackout. Všelijak jsme se v těch 90. letech protloukali. Kámoši v té době chodili krást do Rakouska, ale já se toho bál. Albánci dělali drogy. Zkoušel to i jeden můj kamarád, ale vzali mu drogy a nezaplatili,“ svěřil se Jaro Slávik v pořadu K-Fun vysílaném ve slovenském Rádiu Viva.

„Mně se naskytla možnost točit gay porno. Řekl jsem si dobře, možná se mi naskytne i heterosexuální porno, což by mě bavilo víc. Ale po dvou filmech jsem zjistil, že toto není cesta,“ prozradil producent.

Jeho tehdejší přítelkyně s tím prý problém neměla. „Souhlasila s tím, vzala to liberálně. V tom druhém filmu jsem opravdu hrál, neboť se mi nepodařilo ani postavit. Už jsem věděl, že to není ta cesta, bylo tam hodně hraní,“ vysvětluje Slávik.

Po provalení skandálu měl prý velké psychické problémy a musel vyhledat pomoc odborníka. „Měl jsem deprese, chodil jsem k psychiatričce, bral jsem antidepresiva. Teď jsem tady, žiji, to je důležité. Bylo to už dávno. Je to moje historie, mých dětí se to netýká,“ dodal.

Před jedenácti lety se hledač talentů rozhodl jít s pravdou ven a přiznal, že v mládí skutečně natočil dva filmy pro dospělé s gay tématikou, které pronikly v roce 2012 na internet. Po provalení fotek a videí se zprvu zdráhal cokoli komentovat. Na dotazy iDNES.cz například odpovídal, že nechápe, proč se o to někdo vůbec zajímá.

Nakonec se ale rozhodl promluvit a slovenskému deníku Nový čas potvrdil, že dva pornofilmy s muži skutečně natočil. „Moje divoké mládí bohužel nevyloučilo tuto zkušenost,“ řekl Slávik, kterému v době natáčení bylo pouhých osmnáct let a chtěl prý vyzkoušet všechno možné.

Snímky Accidental Lovers a Nighthawken byly určené pro americký trh a na začátku devadesátek Slávika asi ani nemohlo napadnout, že budou jednou k mání po celém světě prostřednictvím internetu.

V roce, kdy natočil pod pseudonymem Roman Gregor svůj druhý pornofilm, se Jaro Slávik stal nejmladším výkonným ředitelem gramofonové společnosti EMI na Slovensku a dovedl vydavatelství k historicky nejúspěšnějšímu hospodářskému výsledku. Pak začal hledat hudební talenty, objevil například úspěšnou ukrajinskou zpěvačku Ruslanu.

Je ženatý, má dva syny. O své zkušenosti v zábavním průmyslu napsal dokonce knihu. O přímé zkušenosti s pornoprůmyslem se v ní ale nezmínil.

VIDEO: Gay pornem jsem nic moc nevydělal, šokoval Slávik: