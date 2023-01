Nahota dospívajících? Film Modrá laguna by dnes neprošel, míní Shieldsová

Brooke Shieldsová hrála ve filmu Modrá laguna ve svých čtrnácti letech. Se svým bývalým hereckým kolegou, dnes jednašedesátiletým Christopherem Atkinsem, kterému bylo v době natáčení osmnáct let, se setkali při natáčení jednoho z dílů hereččina podcastu s názvem Now What?

Rodačka z New Yorku se rozpovídala například o tom, že během natáčení za ni většinou při intimnostech musela zaskočit starší dublérka, v některých scénách pak měla herečka přilepené vlasy k hrudníku, aby nebyly vidět její bradavky.

Shieldsová ve filmu ztvárňuje Emmeline Lestrangeovou, která se svým bratrancem Richardem ztroskotá na opuštěném ostrově. Diváci pak sledují, jak dvojice společně dospívá, zamiluje se a narodí se jim dítě.

Christopher Atkins a Brooke Shieldsová ve slavném filmu Modrá laguna (1980)

„Takový film už nikdy nevznikne. Nedovolili by to,“ uvedla herečka. Její kolega souhlasí, podle něj by však důvodů kromě samotné nahoty bylo víc. „Ve filmu bylo například také ublíženo zvířatům. Lovili jsme ryby harpunou a dělali různé pro dnešní korektní dobu šílené věci. Děti běhaly nahé po pláži! To by teď rozhodně nešlo,“ uvedl Atkins.

„Členové produkce tehdy zoufale chtěli, abychom se do sebe my dva opravdu zamilovali. Ale já jsem v té době ještě nikoho ani poprvé nepolíbila,“ směje se Shieldsová.

Filmová adaptace románu Henryho de Vere Stacpoola se dočkala mnoha negativních recenzí, divácky byla však velice úspěšná. Zajímavé také je, že zatímco Atkins byl za svůj výkon nominován na Zlatý glóbus pro vycházející hvězdu roku, tehdejší dětská hvězda Shieldsová získala Zlatou malinu pro nejhorší herečku.

„Následující roky byly pak pro mě osobně čirým šílenstvím,“ uvedl Christopher Atkins. Až do roku 1986 bojoval s alkoholismem. Přiznává, že i nyní, po šedesátce nadále navštěvuje třikrát týdně setkání anonymních alkoholiků.

VIDEO: Trailer k filmu Modrá laguna: