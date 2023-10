Mám lifting obličeje, přiznala Sia. Fanoušci jsou vzhledem zpěvačky zděšeni

Lifting obličeje je kosmetický postup a chirurgický zákrok, který se používá k vyhlazení a zpevnění obličeje a krku. Provádí se za účelem odstranění přebytečné kůže, vypnutí svalů a vyhlazení vrásek. Podstupují ho ženy i muži (u nás například muzikant Martin Maxa) toužící po mladším vzhledu.

Australská muzikantka Sia je prý s výsledky invazivní operace, kterou provedl plastický chirurg Ben Talei z Beverly Hills, velmi spokojená.

„Jsem popová hvězda, která je odjakživa známá tím, že při koncertech pod parukami skrývá svou tvář. A rozhodně nebudu svým fanouškům lhát o podobných věcech. Pravda je taková, že jsem si nechala zkrátka udělat úžasný lifting obličeje od doktora Taleie. Je to neuvěřitelný chirurg a odvádí spoustu skvělé práce, a to nejen u popových hvězd,“ popsala Furlerová v rozhovoru pro magazín E! News.

Sia se v minulosti svěřila s tím, že kvůli stavu své pleti mnoho let trpěla úzkostmi a není prý náhodou, že v klipech a během veřejných vystoupení používala paruky, které jí část tváře zakrývaly.

„Lidé mi teď říkají, že vypadám moc hezky. A já na to, že jsem si nechala udělat facelift. Dopadlo to přesně tak, jak byste si jen mohli přát. Miluji to, nemůžu si to vynachválit,“ dodala zpěvačka hitů Chandelier a Elastic Heart.

Fanoušci australské hvězdy její nadšení nesdílejí. Podle většiny komentářů vypadá velmi otekle a místo aby vizuálně omládla, zákrok jí podle jejich názorů roky spíše přidal.

„Zaprvé, vypadá tedy mnohem starší než předtím. Zadruhé, většina těchto stárnoucích hvězd, které si nechají udělat botox a výplně a podobné zákroky, si myslí, že budou vypadat jako zázrakem o dost mladší. Pravda je ale taková, že vypadají pořád staře, ale teď navíc ještě k tomu uměle. Každému na první pohled dojde, že jste staří. Protože mladí lidé takové zákroky logicky nepotřebují,“ píše jedna z uživatelek Instagramu.

„Vypadá teď o dost mladší,“ oponuje jí další z fanoušků. „Ne, nevypadá. Vypadá otekle, jako by měla obličej samý tuk. Tak už i tato zpěvačka vstoupila do klubu plastových figurín. Tohle že je pro někoho úžasný vzhled a změna k lepšímu? Díky, ale myslím, že v takovém případě raději zůstanu u svých vrásek,“ dodává jedna z diskutujících.

VIDEO: Zpěvačka Sia podstoupila lifting obličeje (2023):