Potřebujeme se víc poznat, říkají Maroš Kramár s dcerou Tamarou

„My dva jsme spolu nikdy nebyli týden sami,“ řekla Tamara Kramar a její otec prozradil, že to hodlají brzy napravit. Plánují proto společnou dovolenou v Egyptě. „Jedeme se poznávat. Je to takový poznávací zájezd,“ říká Kramár.

Nikdy na sebe neměli moc času, protože pendlují mezi několika státy. Maroš Kramár často vystupuje v Česku. Studoval v Brně, takže přecházet plynule mezi češtinou a slovenštinou mu nedělá problém. „Ale je pravda, že mi píšou Slováci, proč tady mluvím česky, a Češi mi zase píšou, vrať se domů, ty slovenská čabajka. Takže to mám špatně tam i tam,“ říká Kramár.

„Ale zase na Slovensku s oblibou říkám, že kdyby věděli, že já tady za den vydělám tolik, kolik oni za měsíc, také by mluvili česky,“ dodává.

Texty se učí v autě. „Mám diktafon, na který si nahraju texty a cestou do Bratislavy se učím slovenské texty a cestou do Prahy české texty,“ vysvětluje.

Kromě toho už dlouho provozuje bytové divadlo, kam chodí prý převážně Češi. „V šest hodin vítám hosty, každého zvlášť, v mém staromládeneckém bytě. Mají tam pohoštění a je to jen pro třicet lidí,“ popisuje.

„U mě stráví krásné čtyři hodiny na takovém divadelním večírku, kde hrajeme dvouhodinové představení Enigmatické variace od francouzského autora Erica-Emmanuela Schmitta. Je to krásná hra o lásce, manželství, sexu. Každý, kdo tam byl, nám píše do kroniky, že i on něco z toho zažil. A předevčírem jsme měli 390. reprízu,“ pochlubil se herec.

Jeho dcera se rozhodla odstartovat svou hudební kariéru raději v Británii, kde studovala. „Chytlo mě to v Brightonu, kde jsme po škole chodívali všichni kamarádi hrát do různých podniků,“ vzpomíná Tamara Kramar a vysvětluje, že prorazit v zemi, kde jejího otce nikdo nezná, jí připadalo jako větší výzva. „A méně tlaku. Protože to vlastně nikoho nezajímalo,“ dodává.

Svou hudební kariéru odstartovala v roce 2020 spoluprací na písni Stop Holding On s hudebníkem, který si říká The Curly Simon. Její matkou je právnička Nataša Nikitinová, s níž se Maroš Kramár rozvedl v roce 2019 po dvaceti letech manželství. Kramár se pak dal dohromady s Inou Oravcovou, která pracuje i jako manažerka jeho divadla Vo veži.