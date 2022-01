Máma má prostě vzácný dar pospojovat lidi dohromady, říká Simona Stašová

Simono, jaký to byl pocit, když jste si z Divadla Karla Hackera odnášela tak krásnou cenu humoru?

Byl to opravdu báječný pocit. Jsem nesmírně ráda, že se objevuji v tak nádherné společnosti. Dostat Cenu humoru Vlasty Buriana, našeho krále komiků, je pro mě veliká pocta. Rozbušilo se mi z toho úplně srdce. Zajímavostí taky je, podle slov pořadatele pana Pavla Holíka, že není na světě případ, kdy by stejnou cenu získala nejdřív maminka a pak dcera. Jestli je to pravda, tak je to kouzelné a nám se to s maminkou podařilo! Když moje maminka začínala na estrádních jevištích pod širým nebem s komickým monologem, který jí věnovala Stella Zázvorková, tak se tam s panem Vlastou Burianem osobně setkala. On svou kariéru na těch estrádních prknech končil a maminka začínala...

Jednou to bylo asi před pěti lety v divadle v Náchodě a letos v říjnu zase v divadle v Kolíně. V obou případech jsem měla takzvané „vokno“. Myšlenky se mi zatoulaly.