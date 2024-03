Pokorná a miluje své děti. Kate je pro lidi ideální partnerkou budoucího krále

Dvaačtyřicetiletá usměvavá, milá a půvabná tmavovláska, která svatbou s Williamem získala titul vévodkyně z Cambridge a později obdržela titul princezny z Walesu, sice pochází ze střední třídy, při povinných ceremoniálech se však chová, jako by se pro svou současnou roli narodila. Její páteční oznámení, že trpí rakovinou a podstupuje chemoterapii, přišlo po týdnech spekulací o jejím zdravotním stavu.

V polovině letošního ledna přinesla britská média zprávu, že se Kate v londýnské nemocnici zotavuje po blíže neupřesněné operaci v oblasti břicha. Operace byla podle prohlášení jejího týmu plánovaná a úspěšná. Na konci ledna byla princezna propuštěna z nemocnice s tím, že se téměř dva týdny po plánovaném zákroku zotavuje dobře.

Podrobnosti o operaci královská rodina nezveřejnila, britská média však psala, že princezna bude potřebovat několik měsíců na úplnou rekonvalescenci a ke svým povinnostem, spojeným s funkcí v královské rodině, se měla vrátit nejdříve v dubnu po Velikonocích.

Na internetu se však začaly šířit spekulace o tom, co s princeznou vlastně je. Ve středu 20. března začal britský úřad na ochranu osobních údajů (ICO) vyšetřovat pokus o stažení soukromých zdravotních záznamů princezny Kate zaměstnanci nemocnice, kde podstoupila operaci.

V pátek 22. března Kate ve videu požádala o „čas, prostor a soukromí“ během léčby s rakovinou, jejíž druh neupřesnila. „Cítím se dobře,“ řekla.

Podporu nemocné princezně vyjádřil i švagr princ Harry s chotí. „Přejeme Kate a rodině zdraví a uzdravení a doufáme, že se tak stane v soukromí a míru,“ stojí v krátkém prohlášení spolupodepsaném i Harryho manželkou Meghan.

S nespecifikovanou rakovinou se v současné době léčí také britský král Karel III. Buckinghamský palác to oznámil na počátku února nedlouho poté, co panovník absolvoval zákrok kvůli zvětšené prostatě.

Ideální nevěsta

Catherine Elizabeth Middletonová se narodila 9. ledna 1982 v Readingu západně od Londýna jako nejstarší ze tří dětí do rodiny zaměstnanců British Airways.

Její rodiče se dokázali vypracovat, jejich společnost Party Pieces, zaměřená na prodej potřeb na oslavy, má v současné době hodnotu v přepočtu kolem miliardy korun. I díky tomu si Middletonovi mohli dovolit poslat Kate na váženou skotskou univerzitu St. Andrews, kde studovala dějiny umění. A na školní módní přehlídce v březnu 2002 zaujala o půl roku mladšího prince Williama, který navštěvoval stejnou školu.

Podle řady svědectví to byla právě Kate, kdo váhajícího prince Williama na konci prvního ročníku přesvědčil, aby ze školy neodcházel. Jejich vztah zůstal po několik let prakticky bez pozornosti médií.

Oficiální snímek prince Williama a jeho snoubenky Kate Middletonové od fotografa Maria Testina (12. prosince 2010)

Poprvé byli spolu vyfotografováni při lyžování ve Švýcarsku v dubnu 2004, do Alp vyráželi i s Williamovým mladším bratrem Harrym a otcem Charlesem, následníkem trůnu.

Spolehlivost volby Kate v Británii, traumatizované případem „nevyzrálé“ princezny Diany, dokládá i fakt, že princ si svou nastávající vybral sám a dlouho spolu chodili. Na pár měsíců se dokonce rozešli, pak ale oba usoudili, že přece jen chtějí strávit život bok po boku.

„Kate je úžasná holka - oblíbená, talentovaná, kreativní a sportovní typ,“ charakterizoval ji její bývalý spolužák Charlie Leslie. A taky je „velkorysá, milující a starostlivá... nestěžuje si, se vším se vyrovná,“ dodali jiní.

Kačka Čekačka

Jednou z věcí, se kterými se musela Kate vyrovnat, bylo opravdu dlouhé čekání na zásnuby - William požádal Kate o ruku na soukromé dovolené v Keni v říjnu 2010, osm let poté, co spolu začali chodit. To jí vyneslo trochu nelichotivou přezdívku Waity Katie (Kačka Čekačka), nakonec se ale dočkala velkolepé svatby, kterou si nenechaly ujít desetitisíce lidí v ulicích a odhadem dvě miliardy lidí u obrazovek u televizních obrazovek po celém světě.

Jevištěm slavnostní události se 29. dubna 2011 stala londýnská westminsterská katedrála svatého Petra, kde si tehdy devětadvacetiletá nevěsta a stále ještě osmadvacetiletý ženich vyměnili prsteny a sliby. Sňatek měl oživit slávu britské monarchie a pomoci ji zasadit do moderní doby, nerezignoval ale ani na tradice.

29. dubna 2011

Princ William měl na sobě slavnostní uniformu irských gard složenou z červeného kabátu a černých kalhot s modrou šerpou. Nevěstin úbor tvořila kombinace krajky v barvě slonové kosti a hedvábných šatů s vlečkou dlouhou 2,7 metru - mnohem kratší než osmimetrová, jež zdobila Williamovu matku Dianu v červenci 1981 při svatbě s Charlesem. Novomanžele oddal arcibiskup z Canterbury.

Po líbánkách na Seychelách absolvovali Kate s Williamem velkou cestu po Kanadě a USA, po které se vrátili do Británie. Kate se zapojila do aktivit královského paláce, věnovala se i charitě - a také se chystala na roli matky dědice trůnu.

George, Charlotte a Louis

Její první těhotenství oznámil Buckinghamský palác v prosinci 2012, princ George Alexander Louis se narodil 22. července 2013. V květnu 2015 přišla na svět dcera Charlotte Elizabeth Diana a v dubnu 2018 další syn Louis Arthur Charles.

William s Kate sice soukromí svých dětí střeží, zároveň je ale pomalu připravují na královské povinnosti - George i Charlotte se zúčastnili svatby Katiny mladší sestry Pippy v květnu 2017, kde byla dcerka jednou z družiček. A stejnou roli si Charlotte zopakovala i o rok později na veselce Willamova mladšího bratra Harryho a americké herečky Meghan Markle.

Kate, která je vášnivá amatérská fotografka a patronka Královské fotografické společnosti, také u příležitosti narozenin dětí pravidelně zveřejňuje jejich fotografie, které sama pořídila.

Princ William, princezna Charlotte, princ Louis a princ George na snímku zveřejněném ke Dni otců 18. června 2023

V roce 2021 se také svěřila s tím, jak se celá rodina vypořádala s omezeními kvůli koronaviru. „Museli jsme se stát učiteli a já osobně se cítím tažená tolika různými směry. Snažíte se všechno dělat jak nejlépe dovedete, ale na konci dne se cítím vyčerpaná... Během karantény se ze mě stala také kadeřnice, k velké hrůze mých dětí, když viděly maminku stříhat vlasy,“ řekla v rozhovoru Kate, která se podobně jako její manžel a tchán také snaží podporovat ekologické aktivity.

V polovině letošního března stáhly přední světové zpravodajské agentury fotografii princezny Kate, kterou zveřejnil Kensingtonský palác, kvůli podezření, že s ní bylo manipulováno. Princezna později na síti X uvedla, že snímek skutečně upravovala, a omluvila se za způsobený zmatek. Na fotografii, která byla první oficiální od operace, je Kate v britský Den matek obklopena svými třemi dětmi. „Děkuji vám za vaše milá přání a trvalou podporu v posledních dvou měsících,“ napsala k ní princezna na síti X.

SPECIÁL Britská královská rodina