Nevěřte bulváru, vzkázal herec Pavel Nový údajně bojující s rakovinou

„Nevěřte bulváru! Jsem zdráv, úměrně věku. Zdraví Pavel Nový,“ reagoval herec na dotaz iDNES.cz ohledně svého současného zdravotního stavu.

Bulvární časopis Sedmička informoval s citací herce o tom, že Pavel Nový bojuje s rakovinou. „Dnes jsem se dozvěděl, že je to rakovina. Tak mi držte palce. Mám se kvůli tomu pos*at? Medicína dělá mílové kroky vpřed, tak na ně spoléhám. Spoléhám na to, že se to třeba dovnitř do hlavy ani nedostane,“ měl se Nový vyjádřit v rozhovoru.

„Seškrábali mi to z kosti a flákli mi tam kus kůže z krku a doufám, že to budu mít tím pádem z krku. Je to trochu napínavé. Uvidíme, kam se to vyvine, ale už jsem byl mrtvej a vím, že to trvá jen vteřinu,“ řekl prý herec s odkazem na zážitek z minulosti.

V roce 2007 se na dovolené na Kypru nakazil západonilskou horečkou a během následné operace náhle ochrnul a prognóza byla nejistá. Hrozilo, že už se nikdy nepostaví na nohy. Následný téměř půlroční pobyt v léčebném rehabilitačním centru v Kladrubech přinesl své ovoce a herec díky pevné vůli a pravidelnému cvičení nemoc překonal.

Populární český herec Pavel Nový se narodil v Plzni. Je ženatý a má dvě dcery, Terezu a Kateřinu. Je známým otužilcem a nosí celoročně kraťasy.