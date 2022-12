Nemůžu přibrat ani gram, říká o nemoci Krokodýl Dundee Paul Hogan

Herec se potýkal s úbytkem svalové hmoty a dramatickým úbytkem na váze poté, co mu byla diagnostikována zánětlivá porucha, retroperitoneální fibróza. Lékaři mu předepsali kortikosteroidy, teď ale potřebuje znovu nabrat sílu poté, co mu nemoc dramaticky srazila fyzičku.

I kvůli tomu byl nucen prodat honosné sídlo na Venice Beach, ve kterém bydlel se synem Chancem (24). Plně zotavit by se chtěl v rodné Austrálii.

„Už mi bylo i líp. Měl jsem problém na aortě v ledvině a léčba to spravila, ale oslabila mě. Prostě jsem ztratil jsem všechen tuk a svaly se mi zmenšily. Chance mi otevírá zavařovačky,“ popsal Hogan. „Dost mých přátel, kteří drží dietu, mě za to nenávidí, protože se snažím jíst všechno tučné a sladké, na co si vzpomenete. Všechno, co oni nesmějí. A nemůžu přibrat ani gram.“

Držitel Zlatého glóbu uvedl, že se cítil v kondici až do svých 79 let. „Byl jsem stále fit. Pořád bych porazil většinu čtyřicátníků. A pak mi bylo 80. Je krásné to rčení, že osmdesátka není pro padavky, protože pak se teprve všechno začne hroutit,“ řekl Paul Hogan.