Moje přezdívka by dnes neprošla kvůli korektnosti, míní Mel B

Zpěvačka, která se proslavila v dívčí skupině Spice Girls v 90. letech, získala přezdívku „Děsivá Spice“ v jednom z jejích prvních rozhovorů. Řekla, že její přezdívka nejspíš vychází z faktu, že může působit strašidelně.

„To jsem prostě já. Ale, v dnešní době, by si ji někdo mohl vyložit špatně. Ale já si ji špatně nevykládám. Všichni jsme trochu strašidelní,“ míní. „V posledních několika letech jsem se zklidnila. Dřív, kdybych šla na rozhovor, řekla bych vám, abyste mi ukázali připravené otázky. Byla bych ten chránič naší skupiny.“

Mel B je přesvědčena, že v současnosti by mohla přezdívka na některé lidi přece jen působit urážlivě. Zpěvačka ji stále přesto miluje. „Myslím, že jsme dnes moc politicky korektní,“ řekla v podcastu How To Fail.

Na hudební scéně se Spice Girls objevily v roce 1994 a každá z členek dostala jméno – Scary (Melanie Brownová), Posh (Victoria Beckhamová), Ginger (Geri Halliwellová), Baby (Emma Buntonová) a Sporty (Melanie Chisolmová).

Mel B vysvětlila, že přezdívky dostaly od novináře z magazínu pro mladistvé, který si nezapamatoval jejich celá jména. Pravděpodobně si řekl, že vypadá trochu strašidelně, protože má šílené vlasy a nehty s leopardím printem.

„Všechny jsme s přezdívkami vlastně spokojené. Je to vtipné, protože Emma miluje růžovou barvu, Mel C nosí jen tepláky a kdyby mohla, nosila by vlasy jen v culíku. Victoria je hodně elegantní. Gerry si prošla změnami, ale je stále energická jak dřív. Všechny jsme stále stejné, což je skvělé,“ řekla.