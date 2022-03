Manžel mě týral, ale roky jsem se k němu vracela, říká Mel B ze Spice Girls

Na první pohled sebevědomá a extrovertní Mel B (46) ze Spice Girls byla dlouhých deset let obětí domácího násilí. Mnoho fanoušků zpěvačky s přezdívkou Scary Spice to překvapilo. Jak sama říká, našla sílu začít o tom mluvit hlavně proto, aby pomohla ostatním ženám, které se dostaly do stejné situace.