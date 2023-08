Kevin Hart skončil po nehodě na vozíku. Jsem největší blbec na světě, říká

„Je to tak, i když se mi to neříká snadno, hrál jsem si na mladíka. Ale je mi 44 a už bych se měl trochu zklidnit. Jak vidíte, sedím tady na invalidním vozíku. Můžu si za to sám, vyzval jsem o dvanáct let mladšího kámoše, bývalého hráče amerického fotbalu z NFL Stevana (Ridleyho) k takové menší běžecké challenge a takto to dopadlo,“ svěřil se Kevin Hart svým sledujícím ve středečním videu na Instagramu.

„Ano, musím být snad ten nejhloupější muž a největší blbec na světě. Dámy a pánové, takto vypadá čtyřicítka v praxi. Všichni, komu je nad čtyřicet, i když jste v dobré fyzické formě jako já, respektujte prosím to číslo a chovejte se úměrně věku. Nebo vás k tomu věk sám podobným způsobem jako mě donutí,“ radí komik a herec, kterého mohou diváci znát například z filmů Jumanji: Vítejte v džungli!, Otcovství, Zpátky do ringu, nebo Riskni to s Polly.

Spolu se Stevanem Ridleym se prý rozhodli zjistit, kdo z nich je rychlejší a dali si společně krátký a velmi intenzivní běžecký závod. „Přetrhal jsem si vazy, zranil jsem si všechno, co se dalo. Nemohu teď přibližně osm týdnů chodit. Raději sám vysvětluji, co se stalo, abych předešel různým spekulacím médií,“ vysvětlil.

Americký komik Kevin Hart při svém vystoupení na Utkání hvězd NBA

Pod videem komika se nahromadilo mnoho vtipných komentářů, rýpnout si nezapomněla ani Hartova manželka Eniko Parrishová. „Vsadím se, že příště už mě poslechneš, až ti zas budu dobře radit,“ napsala.

Ridley, který z challenge s Hartem vyvázl bez úhony, na sociálních sítích vysvětluje, že se snažil kamaráda od plnění podobné výzvy odradit, ale ten si prý bohužel nedal říct. „Opravdu to není moje chyba, kámo! Varoval jsem tě a nechtěl jsem do toho jít, moc dobře to víš,“ říká ve videu.

V roce 2019 se psalo o noční autonehodě v Los Angeles, při které Kevin Hart utrpěl vážná zranění zad a také skončil na čas upoutaný na invalidní vozík. Řidič tehdy ztratil kontrolu nad vozidlem, to skončilo na střeše. Herec seděl při incidentu na sedadle spolujezdce.

Rok předtím se o Hartovi hojně psalo ve spojitosti s jeho odmítnutím moderování Oscarů kvůli tweetům o gayích. Důvodem k jeho neobvyklému rozhodnutí byla podle něj „necitlivá slova“, která použil v minulosti na adresu lidí s menšinovou sexuální orientací.

VIDEO: Komik Kevin Hart skončil po plnění challenge na vozíku (2023):