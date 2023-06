Karolina Slunéčková a její bublající duše. Nejprve jednala a poté domýšlela

Patřila mezi herce, kteří v 50. letech žádali „spravedlivý“ trest pro kolegyni Jiřinu Štěpničkovou. Ta se pokusila emigrovat, ale padla do léčky StB a strávila téměř deset let ve vězení. Když se po propuštění vrátila do divadla, Karolina se jí jako jediná přišla omluvit. „Řekla: Paní Jiřinko, nezlobte se, já se musím přiznat, byla jsem mladá a pitomá a taky jsem hlasovala pro vaše odsouzení. Strašně mě to mrzí,“ prozradil hereččin syn Jiří Štěpnička.