Ivo Šmoldas se chlubí třemi ledvinami. Po transplantaci měl nepříjemné vize

„Zatímco všichni kolem mě dědili majetky, tak já dědil choroby,“ říká Šmoldas, který má po otci polycystózu ledvin, což je genetické onemocnění, při němž v ledvinách vzniká velké množství cyst, takže se postupně orgán zvětšuje. Ubývá tkáň vlastní ledviny a může dojít k selhání, což vede k nutnosti dialýzy a ideálně transplantace.

„Mám to po otci, který se té chorobě intenzivně věnoval, řešil to s lékaři. Věděl jsem díky němu, že se ta choroba vyvíjí nezávisle na vnějších zásazích, že se s tím zkrátka nedá nic dělat,“ vysvětlil Šmoldas.

Díky medikaci dokázal s tímto onemocněním normálně fungovat. Objevily se ale komplikace. Nejdřív těžký zánět v cystě, pak prodělal infarkt myokardu a následně srdeční selhání. Transplantace ledviny po těchto komplikacích byla nutná. Byl zařazen na seznam čekatelů. Dárce s kompatibilní ledvinovou tkání a shodnou krevní skupinou se našel překvapivě brzy.

„Přečetl jsem si, že to obvykle trvá rok a půl, takže jsem ignoroval dobré rady, jako třeba že mám mít připravené zavazadlo. Říkal jsem si, že když si připravím zavazadlo, tak za rok a půl ho nenajdu, protože jsem senilní. Tak jsem se na to vykašlal, ale telefonát přišel nečekaně brzy, a navíc v noci,“ popsal Šmoldas.

„Ozval se IKEM, že mají pro mě tu ledvinku a jestli mám zájem. To bylo téměř jako by volali z nějakého call centra. A já jsem říkal, že samozřejmě jo, protože mi lakota velí vzít všechno. Abych splnil tu podmínku, že mám přijet se zavazadlem, tak jsem popadl batoh, co jsem měl nejblíž po ruce a narval do něj věci, co jsem měl okolo. Žena řekla, že pojede se mnou, ale já ji přesvědčil, ať nejezdí, že ona nic nedostane,“ popsal s humorem sobě vlastním.

Ten ho přešel pouze v době bezprostředně po operaci. „Samotná operace byla prima, protože té jsem nezúčastnil. Naštěstí anestezie funguje. Potom se člověk probere, vedou z něj rozličné hadičky a když nabude vědomí, tak zjistí, že ho leccos bolí. A bolelo to intenzivně a urputně,“ popsal.

„Navíc jsem měl zvláštní okamžiky, kdy přišly různé vize. Já jsem se náhle ocitl na podezřelém plácku u kašny, kde se setkávaly gangy obchodující s orgány, z jedné strany přicházeli Poláci a z druhé Vietnamci a handlovali s těmi drůbky. Já to pozoroval a nevěděl jsem, kde to jsem a jestli mi vůbec volali z IKEMu nebo to byl někdo jiný, a jestli mi něco přidali, nebo naopak ubrali,“ dodal.

Ivo Šmoldas a Michaela Kuklová v inscenaci Všechno je dovoleno

Transplantace byla úspěšná a Ivo Šmoldas se teď chlubí, že má tři ledviny, protože původní ledviny se při ní obvykle nevyndavají, ale nechávají v těle.

„Jsem vděčen, že mi bylo dopřáno žít v této době, kdy je lékařská věda natolik pokročilá, že dokáže udržovat v kondici i kriply mého typu,“ říká Šmoldas, který se před pár lety stal i divadelním hercem. Hraje několikrát měsíčně a jezdí i zájezdy. „Dostal jsem se na divadelní prkna v době, kdy jsem myslel, že mi bude stačit prkno jedno,“ dodává Ivo Šmoldas.