Mám na kontě nejméně čtyři estébáky, říká funerální turista Igor Bareš

Než Igor Bareš usedl na červenou pohovku, zahráli píseň Mekyho Žbirky Fair Play ke stejnojmennému filmu. „Tou písničkou jste mi udělali velkou radost, protože v tom filmu jsem náhodou taky hrál. Estébáka. Asi čtvrtého nebo pátého v řadě,“ prohlásil svým příjemným měkkým hlasem herec.

Moderátor Jan Kraus ho poctil lichotkou, že je geniální typ pro roli estébáka. Působí natolik profesionálně, že si člověk říká, jestli spíše než herec není fízl, co občas hraje. „Taková ta největší lidská svině se mi podařila ve filmu Milana Cieslara Krev zmizelého. Původně to měl hrát pan Dušek, ale on to nechtěl, tak to dali mně,“ prozradil.

Připustil také to, že je dost nešikovný. „A je to přitom dost zvláštní, protože já mám vystudovanou střední zemědělsko-technickou školu, obor chovatel. Já jsem zootechnik. Takže řadu věcí bych asi měl umět. Ale neumím vůbec nic,“ řekl.

„Žil jsem na Pankráci v jednom pronajatém bytě, který měl automatickou pračku. Byl jsem tam sám a potřeboval jsem si vyprat. Naházel jsem tam to prádlo, zapnul jsem to, pračka doprala, já jsem ji vypnul, ale nešlo mi otevřít to kolečko. Tak jsem tam vrážel nože a vidličky, páčil jsem to, a ono to nešlo,“ zavzpomínal.

„Tak jsem musel zavolat opraváře praček, který přijel, dřepnul si k té pračce, stisknul tam jeden takový knoflík, a ono to odskočilo… Ten opravář byl trochu zaražený a pak řekl takovou velmi citlivou větu: Jsem v rozpacích. A já se ho ptám proč. A on: Ta pračka musí být pod napětím, aby to šlo otevřít. Já že mu mockrát děkuju. A on: No šestnáct set, za výjezd,“ dodal.

Igor Bareš s rodinou

Zajímavá je i zmiňovaná hercova záliba v tak zvané funerální turistice. Se svojí manželkou totiž rád navštěvuje hřbitovy. „Loni jsem dětem na Den dětí chtěl udělat radost, jedenáctileté Toničce a sedmiletému Lojzíkovi. Tak jsem je chtěl vzít na takové místo kousek za Prahou, kde je pohřbený ostatně i pan Hapka. Ta vesnička se jmenuje Noutonice a o tom hřbitově se říká, že některé hroby nejdou vyfotografovat, že je tam slyšet šepot nebo houkání auta, které tam není. To jsem se dočetl,“ prozradil.

„Ale děti řekly, že tam se mnou nepůjdou. Tak jsem přesvědčil kamaráda, který tam teda se mnou na Den dětí šel. A věřte, nevěřte, opravdu jsme fotili jeden hrob, a podařilo se to až na potřetí,“ uzavřel mrazivou historku herec, který se brzy objeví v jedné z hlavních rolí thrilleru Roberta Sedláčka Promlčeno.