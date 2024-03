Nějak je musím uživit, říká herec Igor Bareš o osmi zvířatech a dvou dětech

Igor Bareš je na svou třináctiletou dceru Antonii pyšný. A má být proč. Nejprve hrála se svojí maminkou v pardubickém představení Žítkovské bohyně a teď hostuje na naší první scéně v Našich furiantech. Přitom herec s příchodem nového uměleckého šéfa z divadla sám od sebe před lety odešel. Chtěl tímto gestem podpořit svoji ženu Antonii Talackovou, které Daniela Špinar neprodloužila smlouvu.

V současnosti manželé působí v Divadle na Vinohradech a jsou tam spokojeni, zatímco jejich Tonička, která navštěvuje Dismanův rozhlasový soubor, hraje v Národním. A aby toho nebylo málo, v připravovaném filmu o Bedřichu Smetanovi by měl Igor Bareš ztvárnit Františka Ladislava Riegra, který podle scénáře bránil uvedení opery Prodaná nevěsta na naší první scéně.

Do toho zkouší hudební love story Bestiář, jehož předlohou se stala stejnojmenná kniha Báry Nesvadbové a který by měl mít premiéru začátkem dubna v Divadle U Hasičů. Bareš bude hrát Kamila, postavu, kterou ve filmovém zpracování ztvárnil Marek Vašut. „Vašut neměl čas, tak to dali mně,“ žertuje. „Ta role není velká, ale je zásadní a komická a já raději hraji menší věci v poslední době,“ říká.

Hodně a rád namlouvá audioknihy, a co je neobvyklé, miluje zájezdová představení. Pár jich mívá i v létě a vždycky se těší na nová místa, která při té příležitosti pozná. „Mám manželku, dvě děti, dvě kočky, dva psy, tři morčata a jednu želvu, tak to nějak uživit musím,“ přidává další motivaci.

Ve výčtu ovšem zapomněl na svoji nemanželskou dceru. „Té už je šestadvacet, je dospělá, žije na Moravě. A vydělává si sama.“ S Antonií Talackovou má ještě Lojzíka, kterému je devět let. „Ten se zatím nevyprofiloval, ale rád by byl jednou sládkem v pivovaru, což mu schvaluji,“ říká Bareš.

K umění to táhne zatím jenom Toničku, která nadabovala hlavní ženskou postavu v animovaném filmu Tonda, Slávka a kouzelné světlo, který vyhrál Českého lva. Údajně ji na roli nepřipravoval, zvládla to sama. „A udělala to krásně, citlivě,“ pochvaluje si.

Počet členů domácnosti u Barešů není zdaleka konečný. Rozrůst se může o další zvířata. „Děti si vzpomenou, že něco potřebují, a moje hodná milá žena jim to neodepře. A já nemám důvod se tomu bránit. Jenom jsem řekl, že se o to starat nebudu, a tak to taky je,“ dodává herec.