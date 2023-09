Bündchenová přiznala, že chtěla během modelingové kariéry skočit z okna

Do světa modelingu Bündchenová vstoupila v pouhých 14 letech, kdy se zúčastnila soutěže Elite Model Look. V 16 letech předváděla poprvé na newyorském týdnu módy. Ocitla se pod velkým tlakem a trpěla stresem, kdy se jí stávalo, že nemůže dýchat. „Znáte ten pocit, když nemůžete dýchat, ačkoli jsou otevřená okna. Máte pocit, že takhle nechcete žít,“ popsala modelka v rozhovoru pro CBS News Sunday Morning.

„Bydlela jsem v devátém patře a musela jsem chodit po schodech, protože jsem se bála, že uvíznu ve výtahu a budu hyperventilovat,“ popsala. Moderátorovi se svěřila, že jednou dokonce pomyslela i na to, že z okna skočí.

Žila v New Yorku obklopená dalšími modelkami a taky drogami, kterým ale na rozdíl od některých kolegyň nepropadla. Pomohla jí hlavně víra. „Vždycky říkám, že mí strážní andělé byli velmi silní,“ říká Bündchenová.

„Mohla jsem si zvolit drogy. Mohla jsem si zvolit večírky. Mohla jsem si zvolit, že dovolím těm upírům vysát ze mě život a zneužít mě, ale odešla jsem od toho. Nezlomilo mě to,“ řekla matka dvou dětí, která se nedávno po třinácti letech rozvedla s hráčem amerického fotbalu Tomem Bradym.

V rozhovoru prozradila, že se s manželem odcizili a že šťastně vstoupila do nové životní éry. „Myslím, že jsem před rozvodem spíš přežívala a teď zase žiju, což je rozdíl,“ dodala.

Z modelingu odešla, aby se starala o jejich dvě děti. Synovi Benjaminovi je teď třináct let, dceři Vivian deset a Bündchenová cítí, že se nyní může vrátit k práci. S bývalým manželem zůstává v přátelském vztahu.

„Není to, o čem jsem snila a v co jsem doufala. Moji rodiče byli svoji padesát let a já jsem to tak opravdu chtěla mít taky. Ale myslím, že se musím smířit s tím, že někdy rostete spolu a někdy rostete každý zvlášť ... On je otcem mých dětí, takže mu vždy budu přát to nejlepší a vždycky mu budu vděčná, že mi dal tak báječné děti,“ dodala modelka.